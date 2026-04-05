（新北）石門嵩山砌石梯田 鳶尾花海浪漫

石門嵩山社區擁有百年以上石砌梯田，配上盛開鳶尾花，特別夢幻。（石門嵩山社區提供）

宛如梵谷名畫《鳶尾花》重現人間！新北市石門嵩山社區鳶尾花盛開，紫、藍、白、黃各色花卉在百年砌石梯田間層層綻放，成為北海岸春季限定的藝術級景觀。遊客還能欣賞交錯咬合的乾砌石技藝與古樸石頭厝，品嚐由高齡農友友善耕作、營養價值極高的「千歲米」，在山海交會處體驗一段融合文化工藝與在地風味的春日小旅行。

順遊石頭厝 品嚐「千歲米」

新北市農業局長諶錫輝指出，石門嵩山社區以擁有百年歷史的石砌梯田聞名，利用火山岩透過傳統不填漿的乾砌工法，展現厚實質樸的建築智慧，並與當地著名的「許家石頭厝」相互輝映。當鳶尾花季來臨時，紫色花海沿著田埂曲線綻放，勾勒出如畫般的絕美視角。

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農業局指出，社區近年積極參與農村再生計畫，推廣友善耕作的「黑米」，因參與復耕的農民年齡總和超過千歲，故名為「千歲米」。該米種保留含花青素的紫黑色外麩皮，並遵循傳統「倒曬」工法，散發獨特米香。現場設有休憩區與農特產販售位，遊客可以行動支持在地小農。

由於社區聯外道路狹窄，農業局建議民眾可由淡水捷運站搭乘八六二或八六三公車至「老梅站」，再轉乘每日五班（週二停駛）的社區巴士F一五四至「順天聖母廟站」，步行五分鐘即可抵達。

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