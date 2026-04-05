（花蓮）11.5億整治光復區域排水 月底動工

花蓮縣道193旁光復鄉東富村的瑪達娜溪，匯入花蓮溪前因擔心馬太鞍溪床高、內水排不出去，因此會再興建第二道背水堤。（花蓮縣府提供）

堰塞湖災後復建 瑪達娜溪等4溪流 興建背水堤防倒灌

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災後復建工程，馬太鞍溪以及光復溪、馬佛溪由水利署負責河道疏濬工程，區域排水包括麗太溪等四條溪流也將實施背水堤工程。縣府表示，馬太鞍溪特別條例經費共十一億五千七百萬元辦理系統性的中下游治理工程，將趕在汛期前夕動工。

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花蓮縣管溪流 築護岸、清淤

縣府昨表示，經濟部近日核定「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例—河川及排水上中下游系統性治理」，包括麗太溪、羅莫溪、長橋排水、萬榮排水四處縣管河川區域排水工程，以及海岸山脈側的光復鄉東富村瑪達娜溪、利哈岸溪一般排水治理工程，涵蓋用地取得、排水護岸、背水堤與清淤工程所需經費，核定經費十一億五七四六萬餘元。

中央核定經費 部落將辦公聽會

其中麗太溪、羅莫溪、瑪達娜溪及利哈岸溪將在原堤後新建第二道背水堤，萬一發生溪水越過堤防，第二道堤可防止溪水倒灌回部落。

縣府指出，上月經費尚未到位，但汛期快到了，請包商先打鋼軌樁進行初步防護，造成農作受損引起部分民眾不滿。目前經濟部已核定經費，以馬太鞍重建條例特別預算辦理，上月三十日花蓮縣府縣務會議也通過先行墊付，四月底前動工，後續將會補辦地上物查估、土地協議價購等流程，也會在部落舉辦公聽會。

光復愛心路跑 千人用雙腳支持

去年九月樺加沙颱風後造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，半個光復鄉遭滅鄉，災後仍有數百公頃土地無法復耕，昨天在「榮耀九三運動協會」總顧問徐正冠、執行長鄒雙喜號召下在光復鄉舉辦愛心路跑，吸引千人參加，希望透過活動帶來人潮，促進災區經濟。

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