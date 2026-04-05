回收機進駐彰化3宮廟 媽祖進香更環保

自動回收機前進宮廟！彰化縣今年鎖定大甲媽遶境路線，新增3處設置點。（彰化縣環保局提供）

彰化縣環保局首創宮廟與清潔隊合作，讓自動回收機前進永靖永安宮、員林市大北門福營宮與花壇鄉白沙坑文德宮，鎖定「大甲媽」遶境路線，不只讓資源回收更方便，讓虔誠信眾參與「大甲媽」宗教盛事更環保。

環保局表示，去年十一月在北斗鎮公所設置全縣第一台由公部門引進的自動回收機，專門回收電池、鋁罐與寶特瓶，啟用五個月以來，使用超過三千人次，回收近七萬件、近一五〇〇公斤，其中七成是寶特瓶。

請繼續往下閱讀...

由於成效良好，今年續推，第一波鎖定「大甲媽」遶境路線為優先，擺放地點在香火鼎盛的在地宮廟，並由清潔隊配合管理與清運。因為自動回收機器一旦空間額滿就會暫停投放，設置場址必須以清潔隊進行後續管理為最大考量，同時兼顧宮廟的配合意願，才能完成這次宮廟與清潔隊攜手做環保的創舉。

環保局指出，目前全縣約有卅座由民間擺放的自動回收機台，有的還會增加回收牛奶瓶項目，各家業者的獎勵回收換點數、現金或兌換券的辦法也有不同，希望透過獎勵辦法，提供更方便的回收機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法