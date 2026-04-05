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    首頁 > 生活

    軍方敦親睦鄰費 溪州改發每人500惹議

    2026/04/05 05:30 記者陳冠備／彰化報導

    國防部陸軍砲兵指揮訓練部每年編列上千萬元經費，用於彰化縣溪州鄉砲彈練習場周邊八個村的敦親睦鄰工作，每年每村約可獲一七〇萬元用於基礎建設。然而，鄉公所今年調整補貼方式，改為發給設籍於這八村的村民每人五〇〇元「生活補助金」，其餘經費才用於建設，引發部分村長與鄉民不滿，認為五〇〇元難以發揮實質效益，還稀釋應有的回饋，地方掀起論戰。

    原本每村每年可獲170萬建設

    據了解，砲指部今年編列約一三八〇萬元敦親睦鄰經費，發給榮光、大庄、西畔、成功、張厝、柑園、潮洋及圳寮等村。

    溪州鄉長江淑芬表示，考量各村經費使用差異，與國軍協調並由鄉代會通過自治條例，決定將部分經費轉為現金發放，直接回饋鄉民，「讓民眾更有感」，強化國防單位與地方的互動連結。依規劃，八村約一萬二千人，每人發放五〇〇元，總計約六〇〇萬元，其餘約七八〇萬元仍做為各村建設及社區提案補助。

    部分村長認為，新制變成「人人有獎」，但五〇〇元根本「買不到什麼東西」，難以發揮實質效益；也有民眾支持，認為即使金額不高，仍屬實質回饋，一戶若四口即可領到二千元，對急需家庭開支仍有幫助。

    鄉公所表示，相關補助預計五月起開放登記發放，民眾可選擇個別領取，或以戶為單位由代表人帳戶統一匯入，詳細資格與作業方式將另行公告說明。

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