台中洲際停車場塞爆 繳費出場要2小時

民眾到洲際立體停車場取車，繳費人龍大排長龍、場內也嚴重塞車。（取自threads）

台中洲際棒球場旁洲際立體停車前晚爆發嚴重塞車亂象，當晚中職象獅大戰，賽後民眾到停車場取車，現場繳費機大排長龍，光是排隊繳費就耗費近一小時，繳費後還卡在停車場車道近一小時才離場，整體動線幾近癱瘓，網路上也湧現大量抱怨聲浪，直呼「停車變惡夢」。

市府：請營運商漢神百貨改善

不少民眾PO網大罵，停車場未設置自動扣繳機制，需集中至繳費機付款，導致繳費排長龍，車子回堵，「卡在停車場一個小時完全不能動」、「排隊繳費已經很久，車道又完全塞死」，甚至有人建議「球賽結束前就要先離場，否則恐排一個多小時還出不去」；議員謝家宜也接獲投訴，繳費及離場幾乎癱瘓，不能直接線上繳費，實體繳費機也部分故障。

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市府回應，該立體停車場自四月起由漢神百貨接手營運，目前場內設有七台繳費機，並提供下載漢神APP線上繳費功能，將要求業者加強導引標示，並研議導入線上折抵停車費後可直接出場的機制，後續將要求業者增設實體繳費機台、完善多元線上繳費系統，並於停車場內及周邊路口加派人力進行疏導。

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