台中皐月杜鵑花展 陽明市政大樓漏水

皐月杜鵑花季展在陽明市政大樓登場，中庭採光罩漏水，擺出水桶陣迎賓。（記者張軒哲攝）

民眾穿梭「水桶陣」賞花 市府：瞬間強降雨超過負荷

台中市昨出現局部豪雨，多處道路積水情況，雨勢造成陽明市政大樓中庭採光罩漏水，四日登場的「皐月杜鵑花季展」受影響，展區放置四個水桶接水，民眾穿梭在「水桶陣」賞花，市府秘書處表示，已於第一時間啟動應變處置，完成現場引流及安全防護措施。

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議員批 漠視舊大樓維護

台中皐月杜鵑花季展展出百盆來自專業花農之手、歷經細心栽培的皐月杜鵑，活動現場花色斑斕、盆景精緻，但開展首日，台中雨勢不斷，賞花民眾不多，中庭滴滴答答，水落在展示區，走道擺放四個水桶接水，讓民眾傻眼。

市議員謝志忠說，陽明市政大樓是舊縣府，台中市政府號稱雙市政大樓，事實上根本漠視豐原陽明大樓，現在連陽明大樓的中庭辦花季展，還會漏水，實在太掉漆，該不會連維修費用都沒有了？

秘書處指出，初步研判係瞬間強降雨超出排水負荷，加上部分設施老化造成滲漏，目前已設置集水設施並加強巡查與排水作業，後續將全面檢視並辦理改善工程。

市區積淹水 溝魚沖進廟埕

另外，台中市區昨一度積淹水，溪水及排溝水位溢出，小魚被沖到路面，民眾在雨中抓魚，包括豐樂路、四平路、昌平路都有積淹水情形，四民里集福祠前也淹水，溝渠裡的魚被強勁水流沖進廟埕，水位退去，廟方趕忙把魚抓回溝渠、清理環境。

四民里長江麗慧巡查里內排溝、排除障礙；國民黨北屯區議員參選人吳宗學說，四民里集福祠廟旁溝渠疑因上游大量垃圾順著洪水漂流卡住，導致排水功能喪失，洪水直接漫過路面沖進廟埕。

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