何欣純提兒福政策 公私立國中小午餐免費

民進黨台中市長參選人、立委何欣純（前左二）在兒童節提出六星兒童福利政策。（記者蔡淑媛攝）

生育補助、育兒津貼加碼 免收門診部分負擔 打造安心生養城市

民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨天兒童節正式提出「六星兒童福利政策」，包括生育補助加碼加倍、公私立國中小午餐全面免費等，而對手國民黨的立法院副院長江啟臣則出席化學泡沫消防車捐贈典禮，未回應何的兒童福利政策。

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兒童節提醒家長 再忙也陪孩子吃早餐

國民黨初選落幕，台中下屆市長之爭由何欣純對上江啟臣，何欣純昨天一早與太平小朋友及家長一起吃早餐，提醒大家再忙也要陪孩子吃早餐，並提出「六星兒童福利」政策，要打造台中成為安心生養、孩子幸福成長的友善城市。

何欣純表示，第一項政策是生育補助加碼加倍，將推動第一胎補助四萬、第二胎六萬、第三胎八萬元；第二、〇至二歲公托名額倍增，改善各區托育資源不均問題；第三、擴大辦理假日定點托育，調整延長夜間托育服務，希望讓有輪班、晚下班或假日工作需求的家長，也能有更完整的托育支持。

第四、六歲以下幼兒免收門診部分負擔，並補助腸病毒疫苗接種；第五、三歲以下育兒津貼加碼補助；第六、推動公私立國中小學校午餐全面免費，讓所有孩子都能獲得公平照顧，而且將結合在地當季的可溯源食材，提升午餐品質，確保食安與營養均衡。

出席消防車捐贈 江啟臣讚民力無窮

江啟臣昨出席化學泡沫消防車捐贈典禮，他表示，化學泡沫消防車全面強化第一線消防應變與後勤支援能力，是重要的消防設備捐贈，強化台中市救災能力，針對民進黨台中市長何欣純推出兒童福利政策，江啟臣則未回應。

江啟臣在典禮也說，台灣最美的風景其實就是人，獅子會獅友們可以說是出錢出力、不落人後，而且扮演非常重要的社會的正向能量。政府的力量是有限的，但民力是無窮，讓大家看到台灣，讓世界也看到台中。

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