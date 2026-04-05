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    首頁 > 生活

    助視障者通行 高雄增11處語音號誌

    2026/04/05 05:30 記者黃良傑／高雄報導
    高雄再增設11處語音號誌，鳥鳴與布穀提示聲助視障行人安全。（記者黃良傑攝）

    高雄再增設11處語音號誌，鳥鳴與布穀提示聲助視障行人安全。（記者黃良傑攝）

    為了讓視障朋友在城市穿梭更自由，高市交通局今年再增建十一處視覺功能障礙語音號誌，街道將有「布穀鳥鳴蟋蟀聲」辨識，讓過馬路的視障者更安心。

    交通局表示，這項計畫不僅延續去年的成果，更特別鎖定高雄流行音樂中心、世運主場館及重要捷運站等指標路口，透過精準的「聲響引導」，為視障朋友打造友善交通路網。

    許多市民過馬路時常聽到「吱吱吱」或「布穀、布穀」的聲響，這是視障朋友的「電子導航眼」；交通局表示，語音號誌在行人綠燈時會發出提示聲，幫助視障者判斷通行時間，透過不同方向的聲響區分（南北向為鳥鳴、東西向為布穀、行人專用為蟋蟀），協助使用者掌握通行方向。

    交通局表示，設置地點並非隨機挑選，特別邀請身障權益團體與專家學者實地現勘，依據視障者的實際需求規劃。

    今年優先建置地點包括藝文觀光熱區：高雄流行音樂中心及世運主場館周邊；交通轉運樞紐：運量較高之重要捷運站出口；醫療與社福機構周邊。

    此外，現行語音號誌具備智慧控音功能，會隨環境音量調整，並設有定時裝置（如夜間降低音量），在確保視障朋友的同時，也兼顧周邊住戶居住品質。

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