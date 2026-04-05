廣告效益佳 高雄輕軌彩繪車超搶手

蜜柑系列輕軌彩繪車成為彩繪車人氣指標。 （高捷提供）

去年運量破1300萬人次 單月最高有20列 佔總列車數8成3

高雄輕軌列車的「移動廣告」超搶手，高雄捷運公司統計輕軌全線營運後，單月最高曾有廿列廣告彩繪車，佔總列車數的八成三，廣告商收益好，業主對宣傳效益也滿意。

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「移動路障」變「移動廣告」

環狀輕軌全長廿二．一公里、卅八站，二〇二四年元旦成圓，去年全年運量突破一千三百萬人次，大幅超越原始設計的九百萬人次；運量增長同時，各式各樣的廣告彩繪車持續亮相。

輕軌興建初期，曾遭致「移動路障」的批評，如今反而成為最搶手的「移動廣告」。高捷公司說明，輕軌現有廿四列車，根據廠商透露，成圓前每月彩繪車最多八列、甚至掛蛋，全線通車後每月最多曾達廿列、最少也有四列。

蜜柑號行經龍貓隧道景致爆紅

高捷分析廣告彩繪車增溫，最關鍵轉折是輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站段二〇二二年十月五日試營運開始，當時由蜜柑號列車行經龍貓隧道的浪漫景致瞬間爆紅，吸引大批遊客到訪，照片還曾登上交通部海外宣傳刊物。

美術館龍貓隧道加入營運時，彩繪車廣告效應已引起注意，詢問量明顯增加；二〇二四元旦輕軌全線營運後，不斷竄升的運量，刺激各種彩繪車陸續上場。

代言貓「蜜柑」系列人氣最高

高捷根據廠商資料指出，廣告彩繪車大致可分活動宣傳、電影、產品、政令（公部門）等四類，每列車彩繪價位（成本與人工）粗估數十萬元，人氣最高的當屬輕軌代言貓「蜜柑」系列，包括走在龍貓隧道裡的「蜜柑號」、歡迎日本橘高校的「柑橘號」、跟日本嵐電與江之電聯名的「蜜柑日本號」，及近期被市長陳其邁點名的朝天宮聯名車「蜜柑萌虎平安號」。

歡迎橘色惡魔而特別製作的柑橘號。（資料照、高市府提供）

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