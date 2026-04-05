「南方大唱」冠軍RIKI 將代表台灣赴日交流

台灣祭第二天爆人潮，縣長周春米（中）和眾人開心合影。（記者陳彥廷攝）

南台灣音樂盛事「台灣祭」活動第二天，現場五大舞台由樂團輪番上陣、不間斷帶來精彩演出，今年不僅吸引日本重量級媒體深度參與，南韓超人氣恐龍JOGUMAN也驚喜現身，為現場增添國際話題，眾所矚目的「南方大唱」冠軍也正式出爐，將於五月代表台灣前往日本音樂祭交流，推動台灣祭與世界接軌。

昨天活動先由P!SCO聯手海洋家族帶動全齡唱跳氣氛，隨後怕胖團以熱血龐克節奏掀起萬人大合唱，晚間壓軸則由周湯豪登場，以震撼的潮流電音結合絢麗聲光效果的演出，引爆墾丁大灣遊憩區，為這場音樂盛事持續堆疊熱度與感染力。

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縣長周春米也到場和樂迷同歡，她表示，看到如此眾多的樂迷與遊客來到墾丁參與，令人感動，現場多元曲風、跨越語言演出，搭配屏東山海美景相伴，正呼應台灣祭「至少我們還有音樂」核心精神，希望來到國境之南的粉絲們，都能帶回屬於自己的珍貴回憶。

為讓台灣祭繼續以南台灣代表性的音樂活動與國際交流，屏縣府每年舉辦「南方大唱」樂團大賽，今年吸引一六〇組樂團報名，競爭激烈，經初、複賽考驗，最終冠軍隊伍為「RIKI」，將代表台灣在五月時前往日本神戶Coming Kobe音樂祭登台演出，不僅展現台灣祭培育在地優秀音樂人才的初心，更實際為台灣音樂文化走向國際增添亮眼成績。

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