屏縣府變遊樂園 賴清德︰太酷了

總統賴清德親臨屏縣「包圍縣府 孩子作主」活動，與親子們開心大合照。（記者羅欣貞攝）

「包圍縣府、孩子作主」總統與親子同樂 大讚屏東是「兒童首都」

屏東縣政府舉辦的「包圍縣府 孩子作主」活動，透過創意遊戲將嚴肅的縣府變成超大遊樂園，受到親子歡迎，今年擴大為兩天，社會處統計，兩天活動約四萬五千人參加。總統賴清德昨天兒童節親臨現場與親子同樂，他大讚「非常棒」，肯定屏東是「兒童首都」。

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活動擴大為兩天 4萬5千人參加

昨天雖然公不作美下起陣雨，屏縣府仍湧入大批人潮，賴清德總統一路笑著和玩著遊戲的親子們打招呼，他說，前天在台北接到一個非常重要的訊息，有兩萬多人包圍屏東縣政府，所以他特別來關心縣府和縣長的安危，結果一到現場，發現原來包圍縣府的是小朋友，到處都是歡笑聲，屏東縣政府已不再是縣政府，而是一個兒童樂園，「這太酷了吧」。

周春米：尊重小朋友遊戲自主權

屏東縣長周春米指出，舉辦「包圍縣府 孩子作主」有兩個重要精神，第一個就是遵守聯合國的公約，尊重小朋友的遊戲權，第二個意義是小朋友還可自己決定要玩什麼遊戲的權利，要蓋什麼樣的共融遊戲場的權利，這就是孩子的自主權。

今年還設計「小小縣長政見發表與投票」活動，賴清德親切和十一名小小縣長候選人合照，孩子們關心的議題比大人想像的更多，從環境保護、農業發展到交通與校園生活，反映孩子對世界的觀察與期待；賴清德勉勵小小候選人，日後若當縣長、當家長時，別忘了兒童節要讓孩子們繼續包圍縣府、玩得開心快樂。

賴清德隨後前往屏東市慈鳳宮參香祈福，並為致贈慈鳳宮「福佑生民」的匾額揭匾，受到廟方及鄉親熱情歡迎，賴清德特別提到二〇一六年台南受到地震重創時，慈鳳宮捐款上千萬賑災，他當時擔任台南市長，一直感念在心。

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