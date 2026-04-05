卓揆視察台東社福大樓 承諾支持運作

行政院長卓榮泰（右三）昨天視察台東社福大樓工程。（記者黃明堂攝）

行政院長卓榮泰昨天視察即將完工的台東縣樂齡社福大樓，他說，這棟耗資約兩億多元、由中央與地方共同負擔興建的大樓，未來將不僅是長者的樂齡空間，更具備育兒與育幼功能，真正實踐「扶老攜幼」的社福願景。

估6月完工 期許實踐「扶老攜幼」願景

卓榮泰由衛福部次長呂建德、立委陳瑩、副縣長王志輝等人陪同視察，目前正進行室內裝修，預計六月完工。卓榮泰說，這棟大樓已經有初步的成效，行政院一定會全力支持台東縣政府，在社福大樓未來的運作，以及後續所有的配套措施。

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卓榮泰也重申賴清德總統「均衡台灣」的治理理念，描繪了東部發展的新藍圖。他表示，政府已將花東定位為「東部慢活城鄉」，在維持良好生活品質的同時，也要發展產業，不能只有觀光。他具體點出，未來將推動「造福觀光」產業，結合高雄、屏東到台東，劃出一條美麗的「南灣微笑曲線」，並串聯嘉義地區的「北迴之星」，帶動南台灣與東部的觀光與產業發展。

卓重申賴總統理念 描繪東部發展新藍圖

除了傳統產業，卓榮泰也期望在東部加強智慧農業與文創觀光，並利用台東優質的自然環境發展「大健康產業」，甚至計畫吸引「數位遊牧」族群移居東部。

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