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    首頁 > 生活

    北市迪化街一、二段 古蹟與歷建共55處

    2026/04/05 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北市「永樂町派出所」為市定古蹟，該建物建造於一九三三年，作為殖民地時期警察機構建築類型的保存，具高度歷史、藝術價值以及稀少性。 （記者孫唯容攝）

    台北市「永樂町派出所」為市定古蹟，該建物建造於一九三三年，作為殖民地時期警察機構建築類型的保存，具高度歷史、藝術價值以及稀少性。 （記者孫唯容攝）

    台北市大同區迪化街一、二段街道兩側，共有一處市定古蹟和五十四處歷史建築。文化局指出，迪化街上歷史建物特色多元，包含傳統閩南式建築、洋樓式建築，以及最常見四柱三窗的店屋形式。

    永樂町派出所為市定古蹟

    「永樂町派出所」為市定古蹟，該建物建造於一九三三年，作為殖民地時期警察機構建築類型的保存，具高度歷史、藝術價值以及稀少性，建築位於轉角處，以圓弧轉彎處作為入口，二樓開窗為圓拱形狀，出簷的托角、階梯、勒腳牆等洗石子裝修仍保存，建築樣式簡潔，保留初建時樣貌，為大稻埕重要的機關建築。

    林家古厝 首間閩南式店屋

    歷史建物部分，位於迪化街一段一五六號的林五湖命相館「林家古厝」建於一八五一年，商人林藍田為躲避海盜從基隆搬遷至大稻埕，為迪化街第一間閩南式店屋，三進兩院形式，保留當時地磚、門栓及石門楣，第二進為木構架二層建築，設有樓井，為傳統大稻埕店屋典型格局。

    位於迪化街一段一四八號店屋則為洋樓式建築，最初由被譽為「台灣茶葉之父」李春生家族興建，戰後初期即由李國衡逐步購得，民國五十九年在此成立聯華食品公司。建物立面受洋樓風格影響，洗石泥塑裝飾華麗，可見牛腿、捲草、緞帶、獎章紋樣，頂端拱券收邊與花瓶泥塑等，呈現當時引入歐風洋樓裝飾圖騰符號。

    最典型的四柱三窗的店屋形式，則為在迪化街一段一二七號店屋，建物為一坎二進一過水，立面為清水磚面，二樓採用圓柱，四柱三窗特色，該店面日治時期為經營南北雜貨商行，見證當時迪化街做為南北貨大商行雲集的繁榮。

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