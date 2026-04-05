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    首頁 > 生活

    北市迪化街「和豐商行」舊址 核定歷史建築

    2026/04/05 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北市大同區迪化街一段270號為獨棟磚木造建築，近期經台北市文化局文資審議後核定為歷史建築。（文化局提供）

    台北市大同區迪化街一段270號為獨棟磚木造建築，近期經台北市文化局文資審議後核定為歷史建築。（文化局提供）

    台北市大同區迪化街一段二七〇號獨棟磚木造建築，近期經台北市文化局文資審議委員會核定為歷史建築，建造於一九二五年，為日治前期興建的兩層樓磚木造建築，是傳統閩南式店屋、仿洋樓式建築特色，米業起家的「五股吳家」後代於該建築創立和豐商行，見證台灣外銷米業的發展歷程。

    1925年建造 「五股吳家」後代創立米行

    文化局指出，迪化街一段二七〇號建物，總面積二九八．四七平方公尺，所有權人委託呂大吉建築師事務所，在二〇二五年九月申請文化資產保存，文化局依《文化資產保存法》啟動文資審查程序。

    文化局表示，該建築位於大稻埕北域普願街，為當地歷經產業發展史的店屋聚落，首見登記於一九二五年，建物格局為「一坎、二落、一過水」，屋面為傳統閩南式店屋，建物正立面為四柱三窗仿洋樓式建築，女兒牆及柱頭的泥塑，皆能展現特色，正面窗台下有出拱，應是受到西式作法影響，在迪化街成為少數案例。

    文資會議中，呂大吉建築師事務所表示，該建物歷史可追溯至北部第四大米商「五股吳家」，吳氏家族由福建渡海來台，初以務農種田為生，後代吳愚、吳金鼻遷移至泰山區發展，吳氏家族自此以米業起家，奠定資本化發展歷程。

    見證台灣外銷米業發展歷程

    後續吳愚之子創立和豐商行，經營米榖事業，商行就坐落於該建物，後續也成立台灣米穀移出商同業組合，成功打入日本的移出米市場。不過，二次世界大戰末期，日本總督府限制自由買賣，出口市場受限，導致吳氏家族不得經營移出米，淡然退出市場。不過，會中文資委員蘇瑛敏則提出，該棟建物的維護管理不足，建物立面出現植物附生狀況，應盡速處理。

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