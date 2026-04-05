創辦蘭陽舞蹈團、催生童玩節／秘克琳神父辭世 享壽91歲

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父昨早辭世，圖為二〇二五年獲頒「宜蘭縣榮譽縣民證」時留影。 （資料照，記者王峻祺攝）

「讓台灣走出去，讓世界走進來！」將一生青春與熱血奉獻給台灣、宜蘭，創辦蘭陽舞蹈團的秘克琳神父，昨早七點廿一分於羅東聖母醫院辭世，享耆壽九十一歲，民眾除了不捨，也感懷他以文化藝術溫暖人心。

秘克琳對台最大貢獻，在於他對藝術教育的執著與推動文化外交的遠見，帶領蘭陽舞蹈團走向世界，也催生宜蘭國際童玩節。他曾說「台灣是我的故鄉」，很高興能將台灣推向國際，讓世界看到這塊美好的土地。

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去年獲頒宜蘭縣榮譽縣民證

義大利籍的天主教靈醫會神父秘克琳，一九三五年出生，一九六四年來台後，創辦蘭陽舞蹈團並巡迴國際展演，在台超過一甲子；二〇一七年以文化藝術卓越通過歸化，拿到台灣身分證；二〇二三年獲頒「義大利之星」爵士勳章；去年拿到「宜蘭縣榮譽縣民證」，縣府表彰他是「為宜蘭打開世界舞台的先行者」。

畢生奉獻台灣 9日舉辦殯葬彌撒

聖母醫院昨早發出秘克琳神父辭世消息，天主教靈醫會預計四月九日上午於北成天主堂舉辦殯葬彌撒。院方指出，神父將一生最精華歲月給了台灣，不僅是宜蘭人心中永遠的「秘爺爺」，更是蘭陽平原最熱血的「台灣超人」。他常說，良善的能量會互相吸引，用藝術點綴信仰，用色彩溫暖人心。

「神父是蘭陽平原最溫暖的一道光！」民進黨宜蘭縣長參選人林國漳感激神父對國際童玩節的無私付出，早年資訊還不發達，要邀請國外優秀藝術團體到宜蘭並不容易。

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