大學招攬學生赴中交流 未加註警語恐扣補助

政大招攬學生赴中交換，更祭出「校級」計畫，不僅設有獎學金，還在校園召開交換經驗分享會。（記者鍾麗華攝）

陸委會將中國列為旅遊「橙色警戒」，建議國人避免非必要旅行，不過根據統計，近年台灣每年仍有三千名大學生赴中國當交換生，還有國立大學祭出「校級」計畫與獎學金，積極招攬學生，卻未加註風險與警語。教育部表示，已多次通函各級學校，提醒學校赴中港澳風險及注意事項，如違反相關法規，會扣減學校獎補助款。

近期多所國立大學在校園招募赴中國的交換學生，政大更祭出「校級」計畫積極招攬學生，不僅設有獎學金，預計招攬廿四名學生，並連開三場實體的交換經驗分享會。

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政大網站原設有學生赴中國交流心得分享，去年還有學生寫到，「愛台灣請愛在心裡」，「很多時候裝傻、打模糊仗」，「盡量不要去踩對方的雷點、觸碰對方的逆麟」，學術自由明顯受政治干預。

政大說明，境外交流一向以學術專業與學生安全為優先，未針對特定地區加強招攬，學生赴中交流皆依教育部及政府規範進行，行前提醒目前旅遊警示為橙色，建議避免非必要前往，未來將持續強化風險提醒與支援機制，滾動調整交流措施。每學期送學生去國際姊妹校的大約三百位，遠高於去中國交換的二十至三十位。

開南大學的赴中國交換網站則有加註警語，提醒學生旅遊警示及中國的國安法等風險，也建議避免攜帶政治、歷史、宗教等書籍。

教部提醒學校 落實填報與自我檢核

依據陸委會所設「國人赴陸港澳動態登錄」系統中，大學校院所填報的資料，二〇二五年及二〇二四年大專校院赴中交流學生人數為二九六六人與三五九二人。另依移民署統計，二〇二四年有二二九六名中生來台研修，二〇二五年有三五五一名研修中生來台。

教育部表示，已通函各級學校，提醒學校赴中港澳風險及注意事項，要求加強落實「赴陸教育交流活動登錄平台」填報與自我檢核，也請校方對中方主動邀約應提高警覺。

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