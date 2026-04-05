經部啟動平價專案 塑膠袋充足別再搶了

產發署副署長鄒宇新說明，經濟部協調台塑與台聚等聚乙烯廠足量供應國內下游塑膠袋業者需求，使塑膠袋產量每月可增加5000噸（約12.5億個1斤塑膠袋）。（記者林菁樺攝）

塑膠袋之亂引爆民怨，經濟部長龔明鑫昨說明，因中油四輕提前開爐，可供應下游生產五千噸塑膠袋，換算是十二．五億個一斤裝塑膠袋。

龔明鑫提到，經濟部調查商圈、夜市等，有部分反映塑膠袋不好買、欠缺，經濟部透過平價專案提供，若加上既有庫存，民眾每天至少有十個塑膠袋可用，已確保料源充足，下一步就是要讓各地生產過程順暢，結合通報網媒合、專案媒合等。

請繼續往下閱讀...

龔明鑫喊話，塑膠袋上游的生產料源無虞，民眾要有用再買；而國際乙烯價格已大漲六成，讓塑膠袋成本約漲三成，經濟部啟動平價專案，給中、下游廠商平價料源以穩定生產，也媒合助通路鋪貨順暢，因由政府啟動平價專案，維持目前塑膠袋價格、「不再漲價」。

產發署副署長鄒宇新解釋，國際乙烯價格大漲六成，台灣掌握的乙烯「比國際低」，未來每月塑膠粒產能可提升五千五百萬噸，生產成塑膠袋就是五千噸，原物料充分供應，部分廠商塑膠袋既有庫存不漲價，但新生產的塑膠袋約漲三成。

環境部呼籲自備、重複、少用

環境部也呼籲，民眾應落實塑膠袋「自備、重複、少用」，在國際塑膠原料價格波動可能造成包材短缺前提下，已啟動「袋袋箱傳」二手袋循環媒合平台，宣導食品容器的正確安全觀念，塑膠袋絕對不是一次性用品，民眾要養成少用、重複使用的好習慣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法