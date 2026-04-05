鋒面解渴 全國水庫喝下9550萬噸／新竹寶山水庫蓄水率可望達50% 中部水庫也慢慢回升至4成

苗栗鄉頭屋鄉明德水庫水位，因集水區雨量驚人，直逼滿水位，一夜之間旱象得以紓解。（民眾提供）

今年水情狀況嚴峻，但最新一波鋒面到來，已有稍微緩解旱象。經濟部次長賴建信昨說明，最新一波鋒面替新竹、苗栗地區帶來相當的雨量，水利署預估對全國的水庫估計入流量達九五五〇萬噸，目前已是減壓供水黃燈的新竹地區，蓄水率更有望回升到四成五或五成。

目前新竹地區已是減壓供水黃燈、台中是水情提醒綠燈。賴建信說明，最新一波降雨，在新竹、苗栗地區降下相當的雨量，根據氣象署預報，這波降雨可能持續到週一、週二。

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明德水庫調節性放水

水利署預估，這波鋒面對全國水庫的入流量達到九五五〇萬噸，新竹（寶山水庫）蓄水率可從二十四％，回升到四十五％或五十％。

明德水庫進帳七百多萬噸，直逼滿水位，昨天中午調節性放水，農水署苗栗管理處表示，原四月一日起之「供四停四」的間歇性灌溉供水措施暫時解除。

中部農民鬆口氣

而關係中部縣市用水的兩大水庫，鯉魚潭水庫與德基水庫有效庫容量逐漸下降，所幸春雨報到，鯉魚潭與德基水庫蓄水率止跌回升，讓春耕缺水的農民鬆了口氣。

德基集水區前天開始降雨，三日上午德基水庫蓄水率五十四．七％，四日已上升至五十六％，鯉魚潭水庫三日上午蓄水率廿六％，四日回升至廿九％。

德基水庫蓄水率持續上升。（記者張軒哲攝）

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