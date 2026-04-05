累積雨量逾300毫米前10測站 苗栗包辦

新竹縣消防局出動橡皮艇救援受困民眾。 （消防局提供）

受鋒面影響，竹苗地區前晚起連夜降下豪大雨，苗栗縣各鄉鎮市昨天累積雨量皆逾一百五十毫米，最高達三百六十毫米，全台第一。猛烈雨勢也造成苗栗縣境多處淹水；泰安鄉公所宣布昨下午停班停課。

行政院長卓榮泰昨在臉書表示，中央相關部會務必嚴密掌握各地災情，即刻回報並給予地方政府即時支持，同時呼籲立院儘速審議並通過今年度中央政府總預算及國防特別預算條例等，讓國家妥善應對挑戰。

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氣象署全台雨量測站資料統計，昨天零時到十七時，累積雨量前十名都在苗栗縣境，皆超過三百毫米，依序為第一名三灣鄉大河的三百六十毫米、第二名南庄鄉東村的三百五十五．五毫米、第三名後龍鎮高鐵苗栗的三百三十七毫米、第四名後龍溪橋的三百三十六毫米、第五名造橋鄉造橋村的三百三十四毫米，第六名到第十名則為南庄市區、國一頭屋交流道、造橋龍昇、後龍南勢山、南庄石門。

新竹峨眉溪水暴漲 撤離27人

強降雨導致苗栗縣多處傳出淹水災情，包括高鐵苗栗站周邊、後龍沿海地區、苗栗市、竹南鎮及公館鄉等地下道積水，有車輛因積水過深拋錨受困。山區道路亦出現零星落石坍方，竹南鎮苗九線有汽車遭落石擊中，駕駛頸椎骨折送醫，無生命危險。惟國道三號北向苑裡路段，昨也發生汽車疑因天雨路滑而自撞護欄之事故，造成兩死一傷之憾事。

另，新竹縣北埔鄉昨也累計降下三百〇六毫米，峨眉溪水暴漲而一度淹水水深過膝，致北埔鄉南埔村、峨眉鄉中盛村廿七名居民受困，由消防人員出動橡皮艇協助撤離，全數平安脫困。

藍白拒審總預算 災損金無法動支

卓榮泰強調，台灣面對極端氣候已是一大考驗，立法院到汛期來臨前仍遲遲未通過今年度總預算。相關災損金與第二預備金將無法動支，勢必影響政府即時因應能力。

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