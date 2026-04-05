苗栗慘淹 明天又有鋒面到／西半部3小時降雨量可能破百毫米 外出需留意

苗栗頭份淹水，汽車慘遭滅頂。（民眾提供）

鋒面雲雨帶來襲，苗栗縣降下大豪雨，且因多日旱情導致土地乾燥，大雨沖刷力道強勁，山區土石崩落，民宅淹水、汽車滅頂。今日鋒面持續影響，清晨西半部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，提醒在鋒面通過期間，三小時降雨量可能破百毫米，民眾外出需要注意。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天清晨西半部仍有廣泛且持續的大雨或局部豪雨，白天起才會趨緩，明天新一波鋒面接近，中部以北地區轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

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國道一號彰化路段昨天上午因暴雨視線不佳，有駕駛形容白天有如黑夜，大家紛紛打開大燈放慢車速，南下王田至彰化交流道路段大塞車，平均行車時速僅有四十多公里。

台鐵路基流失 台中機場航班延誤

昨天的大豪雨也重創台鐵，苗栗往返竹南間東正線、大山往返後龍間雙線路線都出現路基流失而停駛，經工務單位搶修，在昨天下午十五時起苗栗往返竹南恢復雙線通車，大山往返後龍間恢復東正線單線雙向通車。

昨日清晨雷雨狂轟，台中機場四日上午八時十六分起就暫停地面作業，國內線與國際線部分共有五個航班延誤，直到約九時五十分雷雨趨緩，才重新開放起降。

清明連假期間，中橫便道原開放五班次時段通行，也受到豪雨影響暫停封閉，僅下午四點半最後時段開放。

高公局預測今天國道多個路段將壅塞，疏導措施包括十二時到廿一時封閉國一虎尾、埔鹽系統及國三西濱北向入口；十三時到十八時國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、〇至五時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

昨晚降豪大雨，苗栗縣傳出淹水災情，通霄鎮通南里有民宅遭灌入黃濁泥水，畫面嚇人。（民眾提供）

苗栗縣竹南鎮苗九線往五福大橋路段發生土石崩落，一輛汽車遭落石砸中，駕駛受傷送醫。 （警方提供）

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