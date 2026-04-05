中國「統戰三校」、「國防七子」 教部禁交流 台大等校官網 紅校仍列姊妹校惹議

政大招攬學生赴中交換，祭出「校級」計畫，不僅設有獎學金，還在校園開交換經驗分享會。（記者鍾麗華攝）

基於國安考量及關鍵技術防範，教育部長鄭英耀去年宣布禁止國內大專校院與中國的「統戰三校」及「國防七子」交流，被對岸列為「台獨頑固份子」；不過，包括台大、台師大、清大、中興與東華等國立大學，官網上仍載明與這些學校互結為姊妹校，引起爭議。

「統戰三校」指隸屬中國統戰部的暨南大學、華僑大學、北京華文學院。「國防七子」指北京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學及西北工業大學。

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記者查看各國立大學網站，大多數學校都符合教育部的新規定，但台大與北京理工、北京航空航天、哈爾濱工業、西北工業等四所大學仍為姊妹校。

另外有類似情況學校還包括，台師大與哈爾濱工業、西北工業大學；清大則與哈爾濱工業大學；東華大學與南京理工大學；中興大學則與北京航空航天、北京理工、西北工業、廣州暨南等大學。

台大等大學：均無實質交流

台大跟台師大皆表示，教育部明文禁止的大學，均無實質交流合作。

清大表示，未與哈爾濱工業大學締結姐妹校，但工學院某教授與該校曾有過互訪交流。

中興指配合政策，早與三校無實質交流，至於網頁資訊，校方將盡速調整下架避免誤解。

東華校長徐輝明回應，遵守新規定，不再與列管學校辦新約，舊約也不會有實質之作為。

教育部國際司長李毓娟說明，教育部基於國家安全考量及關鍵技術防範，要求各大學不得與「統戰三校」及「國防七子」交流，至於其餘學校的交流活動須於符合法規及國家安全前提下，審慎辦理。

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