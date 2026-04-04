台美對等貿易協定》農業部300億基金挺農民

農業部長陳駿季表示將成立300億元農安基金，適時保護農民與產業。（農業部提供）

美國日前公布「各國貿易障礙評估報告」，提及我國在台美對等貿易協定（ART）農業相關承諾內容，農業部昨強調，政府在ART談判中爭取農業最有利的條件，如我農產品銷美關稅降至十五％不疊加，進口則堅守稻米、雞肉、豬肉等不降稅或維持一定關稅，也將成立三百億元農安基金確保農民權益。

外界關切我國承諾對美國農產品不課徵特別防衛措施（SSG）關稅，農業部長陳駿季解釋，雖然對美不徵收SSG，但那些美國進口的農產品，需先跟其他國家競爭，後進到TRQ（關稅配額），配額以外就要支付高關稅，再啟動SSG；以往美國農產品進口量非常小，如大蒜、紅豆幾乎沒什麼進口。

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而美國雞肉進口的部分，陳駿季解釋，雖然無TRQ，但在SSG會加徵三分之一的關稅，每公斤約二塊多美金（逾六十三元台幣），經評估不太會影響到國產雞肉，外界說對美不課徵SSG會滅農，「這是一個非常不實、也不負責任的說法！」至於美國牛脂與牛血進口，因為只能用在飼料，不會影響食安。

陳駿季表示，台灣農業絕對有其韌性，會精準掌握協助農業，總統賴清德也宣布編列三百億元的農安基金，做系統協助，讓產業更升級。

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