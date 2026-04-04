母女都在安置機構長大 女兒獲美國家庭收養

女童獲美國家庭收養示意圖 （美編組製圖）

生母親職能力難提升 女童又遭母前夫虐待

七歲女童的生母自幼在安置機構長大，導致親職失能，女童又遭生母前夫虐待，也步上母親後塵重回機構。因原生家庭無力撫養，改由台中市社會局任監護人，台南地方法院裁准美籍夫妻跨國收養女童。

女童在二〇一九年出生，她的生母從小被安置機構中，成長過程缺乏合適親職角色可供學習，也無原生家庭支持，生母無法提供穩定環境導致對女兒疏忽照顧，女童更遭生母前夫虐待，經社安通報獲緊急安置，重返機構接受庇護照顧。

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因評估生母親職能力難提升，且無親屬協助，台中地方法院在二〇二三年裁定停止其親權，選定台中市社會局長為監護人。但是女童年紀較大，國內難尋媒合機會，社政單位啟動跨國出養機制，生母也透過公證提出出養同意書。

一對美籍夫妻透過美國慈愛領養機構，經委託台南嬰兒之家評估，申請收養的美籍夫妻婚姻與財務穩定，丈夫具醫療背景，對女童身心復健有高度助益。該夫妻具備收養台灣兒童經驗，積極建立養子女與原生文化連結。

法官審理說明，本案依規定以我國法為準據法，審酌收養家庭足以提供安全且充滿愛的成長環境，符合兒童最佳利益，裁定認可收養。

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