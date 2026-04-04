查囤積哄抬 塑化品供應穩定 僅花袋短缺

士檢主任檢察官（左一）會同查緝平台成員聯合稽查情形。 （記者翁靖祐翻攝）

檢警調會同消保官查訪生活百貨商場

清明節連假期間，全台地檢署持續運作「查緝民生犯罪聯繫平台」，強化跨機關橫向聯繫機制，針對異常價格波動或可疑囤積行為即時處理，昨日各地地檢署兵分多路，會同警察、調查局及消保官等單位，實地訪查生活百貨，確保塑化製品等民生物資價量穩定。

尚未發現有價格異常或囤積

北檢部分，派出民生犯罪專組主任檢察官張靜薰、周芳怡於昨日上午會同法務部調查局、台北市警察局刑警大隊、台北市政府法務局及商業處等單位，聯合實地查訪台北市松山區生活百貨商場、新北市新店區生活百貨。經現場確認，目前尚未發現有價格異常、囤積或哄抬等違法情形。

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士檢也派員前往轄區賣場實施聯合稽查，也尚未發現有相關不法情事。北檢與士檢皆強調，將強力配合法務部及台高檢署「全時監測、即時應處」政策，運用跨機關協作機制，一旦發現有惡意哄抬物資價格等異常，將立即啟動快速打擊措施，維護民生物資供應與物價穩定。

北士檢：全時監測 維護物價穩定

台中地檢署針對大型供應商與中盤批發業者展開聯合稽查，首波稽查結果尚未發現惡意囤貨或價格異常上漲情形，但常用的手提背心袋（俗稱花袋）有供應短缺問題，將滾動檢討稽查策略。

彰化地檢署利用清明連假首日突擊查訪國內大型米商，結果顯示塑膠包材供貨正常，庫存仍可支應約一個月，暫無短缺疑慮，但特定品項如「耐熱袋」及「花袋」確有缺貨，其餘各類塑膠貨品庫存尚屬充足，且販售價格未見明顯波動。

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