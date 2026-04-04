總統教育獎得主 視障吳承澐 用鋼琴傳遞力量

「致，活著的你」收錄11首原創鋼琴曲，總統教育獎得主吳承澐以創作和音樂，陪伴努力活著的人。（吳承澐提供）

從黑暗中走出、以音樂照亮他人，畢業於清華大學、並曾獲總統教育獎肯定的鋼琴創作家吳承澐，從失明到創作重生，推出睽違五年的第二張專輯「致，活著的你」，以音樂回應生命低谷，傳遞溫柔而堅定的力量， 陪伴努力活著的人。

吳承澐十四歲時因罕見疾病失去大部分視力，人生一度陷入黑暗。無法再依賴樂譜的他，改以聽覺與記憶學習音樂，憑藉敏銳的音感持續創作，在鋼琴中找到與世界重新連結的方式，也逐漸走出低潮，逆境中持續學習與創作，最終獲頒總統教育獎。

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吳承澐高中時曾前往新店慈濟醫院演奏，為病患與長者帶來音樂陪伴，他表示，這段經驗成為他日後創立「台灣聲記號音樂療癒協會」的起點，多年來持續走入偏鄉與醫療現場，串連音樂人，透過旋律傳遞關懷與支持。

專輯創作靈感 鼓勵努力活著的人

吳承澐說，面對師長離世，他開始重新思考「活著」的意義，二〇二三年他踏上西班牙朝聖之路，在長途步行與孤獨對話中沉澱心境，逐步醞釀出專輯的創作靈感。

吳承澐表示，專輯收錄十一首原創鋼琴曲，搭配十一封寫給「正在努力活著的人」的文字，結合影像與記憶，音樂不只是旋律，更是對話與陪伴。

總統教育獎得主吳承澐從失明到創作重生 ，以旋律陪伴努力活著的人。（吳承澐提供）

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