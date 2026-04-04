清明連假首日 蘇花、墾丁路段車陣綿延

屏東小琉球碼頭出現久違的人潮。（記者陳彥廷攝）

清明連續假期昨天起跑，南北都出現返鄉掃墓或出遊車潮，台一線墾丁路段一早出現綿延車陣，蘇花路廊南下車流更在深夜一時就湧現。交通部高速公路局預估，今天國道交通量會達平日年平均的一．三倍，提醒國道有十處路段易塞車，有匝道封閉和高乘載管制。

北部返鄉掃墓民眾連夜出發，蘇花路廊昨清晨一時就開始車多，每小時交通量維持約一千輛次，尖峰更高達一千三百輛次，是平日兩倍，全日車流量超過一萬兩千輛次，且蘇澳的新澳隧道中午發生追撞事故，加劇塞車情形，車流量持續到傍晚六點後才緩解。

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南台灣音樂盛會「台灣祭」昨起在墾丁大灣遊憩區登場，上午南下車潮湧現，每小時車流量突破三千輛次，屏東警方緊急於九點前啟動台一線調撥車道，墾丁地區旅宿一房難求。

高公局預判，今天重點壅塞路段為國一南向高架機場系統─楊梅端、楊梅─頭份、彰化系統─埔鹽系統，北向圓山─大華系統；國三南向中和─關西、快官─名間；國五南向南港系統─頭城、北向宜蘭─坪林；國十東向鼎金系統─燕巢系統、仁武─左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量五時前或十二時後出發；國五南向用路人建議五時前或十七時後出發。

另外，公路局預估今天部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段上午仍有車潮，民眾出發前應先留意即時路況。

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