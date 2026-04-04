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    首頁 > 生活

    官我什麼事》華航總經理陳漢銘：豪華經濟艙 25-40歲客群變多

    2026/04/04 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    華航總經理陳漢銘表示，統計發現豪經艙年輕客群越來越多。（記者張家睿攝）

    華航總經理陳漢銘表示，統計發現豪經艙年輕客群越來越多。（記者張家睿攝）

    年輕人出國旅遊面貌不再是搭廉價航空、住青年旅社！華航總經理陳漢銘表示，統計發現豪經艙的消費趨勢，廿五歲到四十歲之間的年輕客群越來越多，因此要從提升軟硬體方面，來增加年輕客群們的黏著度，吸引他們「下一趟旅程往前坐到商務艙」。

    吸引下一趟旅程坐商務艙

    陳漢銘接受本報「官我什麼事」節目專訪，他表示，今年下半年將引進五到七架的波音787-9新機型投入，空中巴士A321neo窄體機也將有六架加入，華航機隊汰舊換新，可以大幅提升旅客搭乘體驗。

    不要小看若隱若現的門簾

    陳漢銘也點出，華航看到新的消費趨勢，約廿五歲到四十歲之間年輕人的消費力越來越好，這一族群是華航希望持續培養為未來的商務艙旅客。

    陳漢銘笑言：「我在內部開會時常講，不要小看豪經艙跟商務艙之間那個若隱若現的門簾，那是一個要讓自己覺得下一趟旅程『我要往前坐到商務艙』的動力，所以那個門簾要讓它若隱若現，刺激乘客下一趟旅程更往前坐」。

    油價飆升 最嚴重減班因應

    對於中東戰火釀國際油價飆升，陳漢銘表示，會不會有供油的問題是比較擔心的，「比起在COVID-19疫情的時候，雖然沒有客運，但貨運還可以滿天飛，如果因戰事而造成油料的供應失衡或油價持續攀升，成本墊高，獲利不只縮減、甚至會賠本。」

    陳漢銘表示，如果供油不穩定，航空公司很可能必須要減班因應，這才是最讓人擔心的。

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