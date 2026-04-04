0403大地震2週年》太魯閣6大熱門步道 全開放恐到2031年

以現代科技勘災，了解長春祠上方邊坡崩塌情形。（太管處提供）

二年前的四月三日，花蓮外海發生規模七．二強震，重創太魯閣國家公園和蘇花地區，至今僅開放少數遊憩區。太魯閣國家公園針對轄內最受歡迎的六處步道、景區，已完成安全評估，災情嚴重的可能須到二〇三一年後才能開放，且美景「不會再和以前一樣了」。

〇四〇三大地震過後，當年又經歷多次強烈颱風侵襲，太魯閣和蘇花地區多次受創，不時傳出落石、坍方事件，去年更發生峽谷大理岩崩塌堵塞立霧溪，形成危急的堰塞湖，導致中橫公路部分路段隧道淹水，當地部落緊急撤離。

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當年震後，太魯閣國家公園園區內崩塌，十三人喪生；國家公園管理處針對砂卡礑、燕子口、長春祠、九曲洞、布洛灣台地、白楊等六大備受遊客歡迎的步道、景區評估受損狀況，當年進行先期調查，將步道概分為三類，第一類災害規模大，處置困難，無法採緊急搶修；第二類具災害情形，可以工程改善通行；第三類為無嚴重災損或災損低，簡易處理後可通行。

太管處環境維護科科長鄭凱文表示，大自然災害難以預測，復原不只是要完成搶通、復建，更重要的是強化工程。鄭凱文舉例，九曲洞靠近西洞口處，道路多在隧道中，調查著重隧道未來是否可能再崩塌，評估屬於第三類；東洞口多年未開放路段，落石嚴重屬第一類，西洞口路段已復原，但配合隧道施工，仍管制暫不開放。

長春祠完成搶修 仍有落石

另外，布洛灣吊橋已復原完成，但康芮颱風又導致連外道路中斷；長春祠完成搶修，仍有落石風險，需增加防護設備，舊台八線部分嚴重落石路段要加蓋明隧道，預定二〇二九年重新開放。

砂卡礑步道 復原時間較長

六大步道景區中，砂卡礑步道受災最嚴重、當時傷亡也最多；鄭凱文指出，砂卡礑步道前段有三處在地震後形成較大規模的崩塌，後續又因颱風持續崩塌，處置困難，整體復原時間較長。

鄭凱文強調，六處步道和景區復原進度不同，損毀嚴重的要等到二〇三一年後才有機會恢復，但「恢復」不是變得和跟以前一樣，「有些地方已是不可逆，可能調整經營策略」。他強調，國家公園的理念是以保育為主，符合生態且工程可行下進行復原，不會為了觀光破壞生態。

環景UAV無人機空拍勘災；圖為九曲洞。（太管處提供）

流芳橋峽谷地震前。（太管處提供）

太魯閣6大步道現況

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