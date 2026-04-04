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    首頁 > 生活

    內門宋江陣大匯演 今7強決賽

    2026/04/04 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄內門宋江陣系列活動「文武陣頭大匯演」，昨在內門紫竹寺熱鬧登場。 （高市府提供）

    高雄內門宋江陣系列活動「文武陣頭大匯演」，昨在內門紫竹寺熱鬧登場。 （高市府提供）

    高雄內門宋江陣系列活動「文武陣頭大匯演」昨在內門紫竹寺熱鬧登場，市長陳其邁表示，今年宋江陣競賽總獎金高達二百一十六萬元，展現高雄對傳統藝陣文化的重視，未來也將持續強化行銷推廣力道，結合在地文化特色，讓更多人認識內門之美。

    陳其邁指出，近年市府與中央攜手合作，內門觀光逐步升溫，近期更因新景點啟用帶動人潮，活動期間湧入大量遊客，顯示地方發展動能持續增強；台八六線延伸至內門為地方長期期待的重要建設，盼中央加速推動進度，提升交通便利性，帶動整體區域發展。

    市府觀光局指出，文武陣頭大匯演由在地歷史悠久的文武陣頭及中小學共同演出，展現內門深厚的文化底蘊。其中，內門國小為區內唯一設有宋江陣社團的學校，透過從小扎根，讓學生在潛移默化中接觸在地文化，成為技藝傳承的新生力量；實踐大學高雄校區則集結越南學生組隊參演，展現宋江文化跨界傳承的多元面貌。

    今迎佛祖遶境 明煙火秀

    觀光局說，今年全國創意宋江陣頭大賽共有來自全台十一支隊伍參賽，經初賽後選出七強晉級決賽，將於四日登場；當天另有「羅漢門迎佛祖」遶境及文史導覽小旅行。五日為遶境最後一天，晚間將施放煙火秀，相關活動資訊可至「高雄內門宋江陣」粉絲專頁或「高雄旅遊網」查詢。

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