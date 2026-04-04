高雄打造運動綠帶 苓雅新少棒場月底前完工

苓雅運動園區（左）周邊新建少棒場（中）與滯洪公園（右），工程進度順利。 （高市府提供）

將與7月完工的滯洪公園串聯 成最具活力的運動示範區

苓雅運動園區周邊的少棒場升級與滯洪公園工程，目前進度順利，分別預計於月底前、七月完工，相互串聯成一條完整的運動綠帶，將成為高雄最具活力的運動示範區，也為捷運橘線O9聯開案奠定基礎。

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昔日的高雄中正運動場變身為苓雅運動園區，歷時三年完成改造，將原本封閉式運動場轉型為開放式高架公園，設置六百公尺環形高架步道，於去年四月正式開放，串聯周邊的苓雅運動中心、四維羽球場及籃球場，吸引許多市民來此運動休閒。

滯洪公園設攀岩牆、環狀步道等

配合未來捷運橘線O9苓雅運動園區站聯開案，市府規劃在苓雅運動園區與周邊場域之間的過渡地帶，設置O9滯洪公園，面積約〇．五七公頃，導入低衝擊開發理念，滯洪量可達五六三三立方公尺，並融合地形高差，設置攀岩牆、滑梯、滑草區等兒童遊戲場，同時規劃環狀步道、台階休憩空間及戶外健身設施，打造各年齡層使用的友善運動環境。

工務局指出，O9滯洪公園預計於今年七月完工，透過地形高差與植栽設計，打造都市中的綠洲，未來將成為市民慢跑、散步的首選。

新球場將作為培育基層棒球新搖籃

另配合O9站A基地開發，市府投入七八八三萬經費，將原本的中正少棒球場拆除遷移，在青少年籃球場旁打造嶄新的少棒球場，這處現代化球場將作為培育高雄基層棒球的新搖籃，目前工程順利，預計於月底前完工，進一步驗收後即可啟用。

副市長林欽榮強調，O9捷運站聯開案招商順利，三大基地目前共吸引二三一億元投資額，將興建五棟廿二至卅一層複合大樓。市府採取「公共設施先行」策略，透過新闢滯洪公園、少棒球場升級、新設計畫道路闢建等工程，先完善周邊交通與休憩機能。

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