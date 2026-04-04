屏東「包圍縣府」兒童節活動 首日逾2萬人

屏東社會處的「泡泡奇幻樂園」以大型泡泡池為主軸，清涼消暑。（記者羅欣貞攝）

屏縣第二屆「包圍縣府、孩子作主」兒童節活動，昨起展開兩天，現場一早就湧入大批親子，縣府與周邊空間變成大型兒童遊戲場，三十項特色遊戲同步啟動，縣長周春米與小朋友們在草地間奔跑穿梭、在各遊戲區探索體驗，笑聲不斷，首日吸引兩萬多人參與，氣氛熱鬧。

周春米表示，「包圍縣府、孩子作主」活動今年加碼為兩天，場域全面升級，並設置「小小縣長政見發表與投票」機制，從超過兩百件兒童投稿中海選出十一位候選人，昨天現場發表政見，孩子們以獨立且具創意的觀點，提出對校園、城市及生活環境的觀察與想法，展現高度參與公共事務的能力。

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縣府文化處推出「小小色彩探險家」，結合藝術創作與心理引導，帶領孩子認識自我、表達內在想法；水利處的「AR沙箱地形互動」讓孩子透過堆沙即時觀察水流變化，將抽象知識轉化為直觀體驗；環保局以釣魚與水質檢測設計關卡，讓環境教育變得生動有趣。

家長表示，難得有這麼多元且安全的遊戲空間，讓小朋友盡情放電又能從中學習；泰國FYD基金會還特別組團參訪，對屏東以兒童為核心的城市治理模式留下深刻印象。

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