為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東「包圍縣府」兒童節活動 首日逾2萬人

    2026/04/04 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東社會處的「泡泡奇幻樂園」以大型泡泡池為主軸，清涼消暑。（記者羅欣貞攝）

    屏東社會處的「泡泡奇幻樂園」以大型泡泡池為主軸，清涼消暑。（記者羅欣貞攝）

    屏縣第二屆「包圍縣府、孩子作主」兒童節活動，昨起展開兩天，現場一早就湧入大批親子，縣府與周邊空間變成大型兒童遊戲場，三十項特色遊戲同步啟動，縣長周春米與小朋友們在草地間奔跑穿梭、在各遊戲區探索體驗，笑聲不斷，首日吸引兩萬多人參與，氣氛熱鬧。

    周春米表示，「包圍縣府、孩子作主」活動今年加碼為兩天，場域全面升級，並設置「小小縣長政見發表與投票」機制，從超過兩百件兒童投稿中海選出十一位候選人，昨天現場發表政見，孩子們以獨立且具創意的觀點，提出對校園、城市及生活環境的觀察與想法，展現高度參與公共事務的能力。

    縣府文化處推出「小小色彩探險家」，結合藝術創作與心理引導，帶領孩子認識自我、表達內在想法；水利處的「AR沙箱地形互動」讓孩子透過堆沙即時觀察水流變化，將抽象知識轉化為直觀體驗；環保局以釣魚與水質檢測設計關卡，讓環境教育變得生動有趣。

    家長表示，難得有這麼多元且安全的遊戲空間，讓小朋友盡情放電又能從中學習；泰國FYD基金會還特別組團參訪，對屏東以兒童為核心的城市治理模式留下深刻印象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播