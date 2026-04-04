墾丁台灣祭登場 百組樂團接力開唱

墾丁「台灣祭」首日湧入大量人潮，住房率逾9成。（屏縣府提供）

昨周湯豪壓軸 今起盧廣仲、滅火器將陸續登場

清明連假首日，南台灣音樂盛會「台灣祭」昨起一連三天在墾丁大灣遊憩區盛大登場，上午南下車潮湧現，每小時車流量突破三千輛次，屏東警方緊急於九點前啟動台一線調撥車道，墾丁地區旅宿更是一房難求，「台灣祭」除了首日的周湯豪壓軸，今起盧廣仲、滅火器將陸續登場。

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昨天一早台一線南下路段便出現綿延車陣，屏東警方為因應湧入的數萬名「聽團仔」，隨即針對易壅塞路段實施調撥車道疏導，並提醒民眾，連假期間恆春半島交通流量極大，用路人務必配合警方指揮，並善用替代道路。

盼翻轉墾丁上半年的觀光行情

「這是今年最亮麗的一張成績單！」墾丁旅宿業者興奮表示，台灣祭近年已成為全台春季觀光的先行指標，根據統計，三、四日兩天墾丁核心區住房率已維持在九成以上，五日也還有近八成的表現；台灣祭已成為墾丁觀光的救命仙丹，期待藉由這波音樂熱浪，能徹底翻轉墾丁上半年的觀光行情。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年台灣祭規模再升級，設置五大舞台、邀集超過百組樂團接力開唱，卡司祭出「三金歌王」盧廣仲、創作才子周湯豪及台式龐克代表「滅火器」等重磅陣容。

台日龐克樂團交流 同台對飆

此外，今年特別強化國際交流，邀請台日龐克樂團同台對飆，「南方大唱」冠軍隊伍還將遠征日本「神戶Coming Kobe音樂祭」，展現台灣原創音樂的強韌生命力。

縣府傳播處表示，台灣祭自二〇二一年舉辦以來，已從單純的音樂祭演變為「青春的集體記憶」，近期網路上出現大量「台灣祭揪團」，樂迷們跨縣市包下遊覽車南下，這種「不認識也能一拍即合」的熱血氛圍，正是台灣祭最迷人之處。

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