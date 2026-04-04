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    首頁 > 生活

    山嵐號西部首航抵「嘉」 旅客走讀大林小鎮

    2026/04/04 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台鐵最美觀光列車之一「山嵐號」西部首航停靠大林車站。 （記者蔡宗勳攝）

    台鐵最美觀光列車之一「山嵐號」西部首航停靠大林車站。 （記者蔡宗勳攝）

    被譽為台鐵最美觀光列車之一的「山嵐號」移師西部路線，四月起至八月每週五至週日行駛台南與彰化區間，北上列車停靠台南市後壁站二十分鐘與嘉義縣大林站一小時，昨天首航抵達大林站，各界熱烈歡迎，盼透過精緻的火車漫遊，結合大林小鎮導覽，串連起點、線、面的文化路徑。

    最美觀光列車移師西部路線

    縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、大林鎮長許有疆與大林慢城發展協會等昨歡迎「山嵐號」到站，由翁章梁當「導遊」引領旅客尋找專屬大林的浪漫情懷，探訪歷史建築萬國戲院、濟陽衍派街屋及成都旅社等。

    探訪萬國戲院、街屋及旅社

    大林慢城發展協會入選文化部「第一屆百大文化基地」，協會專業導覽團隊帶領進行小旅行；山嵐號旅客走讀老旅社、酒家建築與老戲院，還原大林六十年代娛樂文化脈絡，感受新舊交織的魅力，直呼「原來大林的浪漫這麼有戲」。

    翁章梁充當導遊開箱內裝

    翁章梁並開箱山嵐號內部奢華內裝，解說人員介紹中餐餐盒融入珠寶盒概念，並使用彰化、嘉義和雲林等縣市當季食材，每個車廂有在地特色紀念章可供蒐集。

    大林文史工作者江明赫說，山嵐號停靠大林將可為大林慢城注入永續觀光動能，帶動在地特色產業發展，為讓旅客再次到訪，大林在地商家合作推出山嵐號遊客專屬紀念優惠券，整合地方創生能量，透過精緻的紀念品與店家聯名優惠，希望與旅客建立深度連結，將短暫的停靠轉化為長期回訪的契機，讓大林成為深度文化旅遊的首選目的地。

    嘉義縣長翁章梁（左一）充當導遊，並觀看餐盒製作流程。 （記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁（左一）充當導遊，並觀看餐盒製作流程。 （記者蔡宗勳攝）

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