為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藝術進駐 虎尾建國眷村重現風華

    2026/04/04 05:30 記者李文德／雲林報導
    謝騆瑜的《甘蔗人》裝置藝術。（記者李文德攝）

    謝騆瑜的《甘蔗人》裝置藝術。（記者李文德攝）

    雲林縣聚落建築群的建國眷村，近年來縣府投入修復並活化，已逐漸吸引遊客進入觀光，為讓民眾感受其歷史文化，縣府邀請謝騆瑜、陳郁涵兩位藝術家進駐創作，即日至六月卅日兩人兩件藝術作品在忠棟展出，盼讓民眾走入眷村，感受藝術與歷史交織的嶄新風貌。

    縣府文觀處長謝明璇說，虎尾建國眷村是全國唯一的農村型眷村，現已修復完成己、丁、忠、孝及活動中心等空間，為打造兼具歷史記憶與當代表述的文化場域，去年開始就進行藝術進駐徵件，首期主題聚焦於「核心—眷村的家感」，因此邀請謝騆瑜、陳郁涵進駐創作。

    謝騆瑜表示，她以《甘蔗人：混種殘片系統 第七步曲》為創作主軸，從個人童年記憶出發，結合虎尾糖業歷史與地方傳說，透過圖像裝置及散文詩集佈置在忠棟建築內，拆解戰後經濟發展下人與土地關係；陳郁涵指出，她的作品地名《遙遠的地方》，運用眷村內黃土、芒果葉等媒材，以泥染、紙漿雕塑等方式，形塑「風女神」與「記憶獸」等象徵角色，盼呈現情感內斂卻深刻的記憶場景。

    縣長張麗善表示，建國眷村為縣內重要文化資產之一，承載戰後不同世代的生活記憶與文化軌跡，盼跨界整合與修復再利用，讓眷舍空間得以重現風華。

    陳郁涵的《遙遠的地方》藝術作品。 （記者李文德攝）

    陳郁涵的《遙遠的地方》藝術作品。 （記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播