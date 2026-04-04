藝術進駐 虎尾建國眷村重現風華

謝騆瑜的《甘蔗人》裝置藝術。（記者李文德攝）

雲林縣聚落建築群的建國眷村，近年來縣府投入修復並活化，已逐漸吸引遊客進入觀光，為讓民眾感受其歷史文化，縣府邀請謝騆瑜、陳郁涵兩位藝術家進駐創作，即日至六月卅日兩人兩件藝術作品在忠棟展出，盼讓民眾走入眷村，感受藝術與歷史交織的嶄新風貌。

縣府文觀處長謝明璇說，虎尾建國眷村是全國唯一的農村型眷村，現已修復完成己、丁、忠、孝及活動中心等空間，為打造兼具歷史記憶與當代表述的文化場域，去年開始就進行藝術進駐徵件，首期主題聚焦於「核心—眷村的家感」，因此邀請謝騆瑜、陳郁涵進駐創作。

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謝騆瑜表示，她以《甘蔗人：混種殘片系統 第七步曲》為創作主軸，從個人童年記憶出發，結合虎尾糖業歷史與地方傳說，透過圖像裝置及散文詩集佈置在忠棟建築內，拆解戰後經濟發展下人與土地關係；陳郁涵指出，她的作品地名《遙遠的地方》，運用眷村內黃土、芒果葉等媒材，以泥染、紙漿雕塑等方式，形塑「風女神」與「記憶獸」等象徵角色，盼呈現情感內斂卻深刻的記憶場景。

縣長張麗善表示，建國眷村為縣內重要文化資產之一，承載戰後不同世代的生活記憶與文化軌跡，盼跨界整合與修復再利用，讓眷舍空間得以重現風華。

陳郁涵的《遙遠的地方》藝術作品。 （記者李文德攝）

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