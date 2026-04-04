後壁花卉科技展再開放 20日前採團體預約

花卉科技展最大亮點是「鯤島脈動」以65公尺巨型曲面投影呈現。（記者楊金城攝）

意猶未盡！在台南後壁花卉創新園區舉辦的二〇二六花卉科技展閉幕後，因遊客熱烈回響，農業部花創中心決定即日起至廿日限期再度開放，採團體預約制，一天五場，每場最多一百人，同時更新蘭花裝置藝術和新增花卉手作體驗，邀請遊客預約結合花卉、科技與文化的春日體驗之旅。

二〇二六台灣國際蘭展首次與花卉科技展以雙展展出，從二月廿七日到三月十六日展出十八天，吸引約卅一萬觀賞人次。

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花卉科技展以「島—鯤—花」為主軸，融合數位科技與實體花卉，打造會呼吸、會互動的未來花園，帶領觀眾展開跨越虛實的沉浸式感官旅程。最大亮點是「鯤島脈動」以六十五公尺巨型曲面投影呈現，觀眾透過互動參與，花朵隨人群數據即時綻放；「幻象浮鯨」結合裸視3D與水霧效果，打造沉浸場域；「接花時刻」讓觀眾接收專屬花語祝福；「花妝蝶舞」則以AI數位蝴蝶與觀眾互動。

台南市農業局指出，花卉科技展不僅是科技展示，更是人與花重新連結的體驗，展現台灣花卉產業的創新能量與未來想像，採線上預約報名，一天五場，每場最多一百人，每團至少十人，可上台灣區花卉發展協會的臉書查詢。

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