南市治水工程 將採附條件招標

台南市長黃偉哲等人視察新營南興抽水站新抽水機組運作。（記者楊金城攝）

先招標加速發包作業 待中央補助款下來立即啟動施工

中央今年核定補助台南市治水經費近廿三億元，因治水建設不能等，對中央總預算尚未在立法院通過，因應核定的補助卡關，黃偉哲昨天視察新營南興抽水站時，指示南市治水工程採附條件招標，先招標再等中央補助款下來，縮短工程發包作業。

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南興抽水站 黃偉哲視察新機具

台南市新營南興抽水站最後一部抽水機組二月完成更新，黃偉哲實地視察，親自啟動新機具試運轉，確保汛期發揮抽水效能，降低積淹水風險，並細數新營區治水建設。

黃偉哲表示，台南市幅員遼闊，面積是台北市的八倍大，在水利設施的維護與治理工作相當繁重。他肯定南市水利局長期投入排水與防洪工程的努力，並感謝中央與地方各界的支持。

黃偉哲指出，市府持續與中央合作推動大台南的治水建設，由中央補助、地方配合編列自籌款。針對行政院總預算在立法院遲未審查的狀況，他也指示水利局可採附條件招標方式，加速發包作業來因應，待中央預算在立法院通過後即可立即啟動施工，以有效縮短治水工程整體推動期。

獲補助23億 開標但不決標

台南市水利局局長邱忠川說，南市今年獲行政院核定補助的治水經費有十七．二億（包括排水治理、抽水站等工程）、污水下水道工程五．六億元，合計約近廿三億元，工程發包作業將採附條件招標，「開標但不決標」，公告工程招標後，一樣開標，產生得標廠商，但等中央預算通過補助下來才能決標執行工程。

南興抽水站為新營區重要防洪設施，啟用至今四十一年，三部豎軸式軸流抽水機組的總抽水量為每秒十公噸，水利局前年編列二二〇〇萬元優先汰換二部三cms機組，去年六月完成更新。國土署核定補助，以三四〇〇萬元（中央補助七十八％、市府自籌廿二％）更新最後一部四cms抽水機組、改善燃油系統、發電機及電力系統，二月完工，趕上防汛。斥資六千萬的新營興隆寺抽水站抽水機組更新工程，預定五月完工。

台南市長黃偉哲（左四）、立委賴惠員（左五）等人，視察新營南興抽水站新抽水機組運作。（記者楊金城攝）

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