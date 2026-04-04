南寮竹風漁市代客料理 消保官：做到時價就是實價

新竹市南寮漁港竹風漁市代客料理價格太高？竹市消保官要求攤商和代客料理要落實價格公開標示。（記者洪美秀攝）

新竹市南寮漁港竹風漁市因有網友爆料稱熟食區代客料理有價格過高疑慮，竹市府消保官日前進行實地訪查與價格標示輔導。消保官劉興振表示，海鮮價格雖隨市場波動，但應做到「時價就是實價」，確保資訊透明對稱，讓每位饕客都能享有誠信的消費環境。

要求清楚標價 確保誠信的消費環境

劉興振提到，已訪查海鮮區與熟食區攤商營運情形，重點在於確保攤商是否有落實價格標示，減少因價格認知落差產生的爭議。經了解，竹風漁市大部分攤商都有主動標示價格，情況良好。針對海鮮餐廳最常見的「代客料理」服務，也了解攤商的收費模式，部分店家有製作詳盡的「代客料理工資價目表」，將各類品項與烹調方式的工資標明清楚。其他提供代客料理的店家，則採行「秤重後將報價書寫於菜單，經消費者確認後才開始製作」的流程，也落實資訊提前揭露原則。

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在海鮮零售及乾貨部分，絕大多數店家都有標示價格，針對現場少部分標示不全店家，也要求立即改善，另為強化宣導量能，也將宣導單提供給熟食區攤商及竹風市集現場管理主任，請市集自治組織轉發給各攤商在市集顯眼處張貼，提醒消費者，海鮮食材價格波動是常態，業者應落實「先報價、後販售＼製作」溝通程序，消費者選購或要求代客料理前，可先確認價格及計算方式，若對價格有疑慮應現場釐清，保障自身權益。

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