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    首頁 > 生活

    桃原農場 擬擴大部落耕作單位

    2026/04/04 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    桃園市原住民族人口數於去年底突破九萬人，非在原鄉的佔約九成，市府原住民族行政局為讓族人傳承部落農作文化，向農田水利署石門管理處承租土地闢為「桃原農場」，出租族人種植原鄉作物如紅藜、藤心、苦茄、翼豆、樹豆、刺蔥、馬告等，今年已邁入第七年，面積由一公頃擴為二．七八公頃，耕作單位從八十三個增至二四一個，年年滿租，正依族人需求度評估再度擴大辦理。

    原民局專門委員簡善謙表示，向石管處租用平鎮、龍潭交界土地，劃設二四一個耕作單位，每單位卅五平方公尺，每人最多承租兩個單位，該局保留使用四個單位，其餘二三七個單位共一八四人承租，屬於滿租狀況。

    簡善謙說，原民局委託專業單位管理桃原農場，且對承租者講授農業專業知識、提供園區管理及綠美化、辦理績效評鑑、獎勵農業基礎設施、協助自治管理與組織運作，另有假日市集、原民特色小農市集、辦理成果交流發表會，打造兼具生活、生產與生態價值的原民特色農園。

    簡說，原鄉作物都有很高的經濟價值，例如紅藜是原住民耕種百年傳統作物，布農語稱為mukun，排灣語稱為djulis或tjulis，卑南語稱為duli，魯凱語是baae或ba’e，阿美語是kowal，穀粒被譽為「料理界的紅寶石」；刺蔥、馬告更是原民最具特色的調味聖品，營養價值高，刺蔥更有「蔬菜之王」美譽。

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