觀音遊憩區 將重塑13公尺高石觀音

觀音濱海遊憩區原有的大型觀音雕像已拆除。（資料照，桃園市府提供）

議員籲速重建 串連草漯沙丘等景點 帶動觀光

桃園市觀音濱海遊憩區原有一座十三公尺高的大型觀音雕像，是觀音區地名及傳統信仰有密切關係的地標，二〇一五年為避免倒塌危險而拆除，地方各界多年來都期盼重建，對此，市府觀光旅遊局長陳靜芳昨說，重塑觀音新地標的「觀音濱海觀光意象設施工程」已啟動規劃，預計六月可完成設計初版，將朝在六九五平方公尺的基地上新建館舍方向努力。

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規劃放置於兩層樓高基座上

昔日觀音雕像的材質包括玻璃纖維與鋼筋混凝土，長年來風吹雨打，混凝土剝落致雕像毀損、背部甚至裂開，二〇一五年七月間顧慮雕像受損，恐有傾倒之虞而拆除；市議員吳進昌認為，市府應儘速重建雕像，以串連起草漯沙丘、觀新藻礁、白沙岬燈塔等景點，帶動觀音區的整體觀光發展。

陳靜芳表示，觀音濱海觀光意象設施工程初期規劃設計經費五百萬元，由區公所爭取撥付並結合地方募資後，委由觀旅局代辦，因地方對「石觀音」文化傳承有高度期待，規劃案將以此為核心，已指示規劃單位優先評估將雕像放置於兩層樓高的基座空間上，未來民眾從台六十一線西濱快速公路遠眺，將會非常有莊嚴感。

新建館舍擬展示當地歷史與發展

吳進昌說，地方希望新建館舍有兩層樓高以作為觀音雕像基座，一樓規劃為旅遊服務中心並搭配半戶外休憩空間，設置農產小舖或文化工作坊，二樓則規劃市民活動中心或展示館。

觀旅局預定四月廿二日在觀音區公所舉辦說明會，向鄉親說明修正後的觀光意象設施設計方案、預算編列、石觀音重塑的構想等，工程將以「地景與教育共生」為願景，若新建館舍將考慮設置挑高展覽空間，作為展示觀音歷史脈絡與發展之用。

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