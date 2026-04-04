黃國昌岳父建案再爆損鄰 民怨漏水像瀑布

北市議員陳怡君揭露，建案嚴重損鄰，導致住家嚴重漏水。（記者甘孟霖攝）

民眾黨主席黃國昌岳父高熙治旗下建商恆合營造在台北市中山區的一處建案，前年曾被媒體報導工地坡道未經許可施工，導致人行道及路面破損，害民眾摔傷。而今台北市議員陳怡君又接獲周邊住戶陳情，該工地拆屋工程造成嚴重漏水損鄰，導致住戶無法居住而退租、還有人因此滑倒骨裂、店家貨物損毀、房子發霉無法居住、住戶身心受損就醫。北市建築管理工程處表示，該案市議會於三月卅日召開協調會，建方同意協助鄰房辦理修繕事宜，後續如仍有損鄰爭議，將於收到損鄰事件申請後，即依「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」相關規定辦理。

建管處︰建方同意協助鄰房修繕

陳怡君指出，該建案位於中山區長春路上，於二〇二四年爆出坡道未經許可施工，導致人行道及路面破損，害民眾摔傷。同年十月，她也接獲工地附近住戶陳情指有怪手在工地動工時機具挖斷瓦斯管線，導致半夜還聞到濃厚瓦斯味。未料在二〇二四年原址拆屋後，鄰房的屋子就出現漏水，起初只是小規模滲水，到了近半年則每況愈下，一樓甚至出現小瀑布影響店家生意，有人甚至直接停業。

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陳怡君昨與多位住戶召開記者會，在建案旁經營酒館的吳老闆表示，漏水嚴重就像瀑布一樣，連晴天也持續漏，因此在後面倉庫還做了防水牆，只怕水淹到後面去，這情形大概從兩年前就開始，今年過年後更加嚴重，一天下來要倒掉三個大塑膠箱的水量，他還不慎摔傷導致髖骨骨裂。

住戶魏小姐表示，建商拆屋後沒多久就開始冒水，中間陸續請水電師傅來檢查、修補，兩年來花了廿多萬元，近期才發現是因四樓外牆破了一個洞，懷疑是建商兩年前拆屋時不慎弄破。

對此，記者致電該建商，接電話員工表示該案有會勘過，但連假期間公司沒人，暫時無法回應。

北市議員陳怡君揭露，建案嚴重損鄰，導致住家嚴重漏水。（記者甘孟霖攝）

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