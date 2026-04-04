土方無處去擋道 議員批雙北合作淪口號

北市議員陳宥丞批評市府，人行道工程完成，土方卻堆在行人必經的地方，影響無障礙通行。（記者孫唯容攝）

建設停擺 質疑向新北申請設暫置場無下文 應自找公有地處理 北市府卻扯中央

台北市議員陳宥承昨召開記者會指出，台北街頭近期出現大量公共工程挖掘後「土方」放置街頭，佔用停車格、人行道，甚至長達半個月以上，土方內更出現滿滿垃圾，有礙市容觀瞻，主因就是北市府向新北市府申請「台北港」成立臨時暫置場遲無下文，棄土無處可去，部分基礎工程建設受到嚴重影響，批評雙北合作不該淪為口號，更質疑北市府未自找公有地處理。對此北市副發言人葉向媛卻回應，呼籲中央積極協調處理、建立完善機制，不要變成中央製造問題、責任丟給地方。

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側溝、站牌、邊坡工程喊卡

陳宥丞指出，北市許多工程已暫停，城市建設根本當機，他舉例，內湖大湖山莊街側溝更新工程，因土方無法運出，工程停擺；還有公運處興建全新的公車站牌，去年已取得台電路證准許通電，但公運處卻不敢開挖，原因也是土方無法運出。內湖有社區需做邊坡搶修，技師緊急建置擋土牆，但工程做到一半喊卡，也是因土方運不出去。

堆置半個多月 民眾不斷陳情

內湖五分里五分街十四巷，鄰近東湖市場，現場路面、停車格也堆放土方，當地里長王海枝指出已放半個多月了，不斷有民眾陳情。陳宥丞說，現場人行道工程已完成，豈料土方堆在馬路上，把兩車道變成一車道。

陳宥丞表示，北市府要在「台北港」成立臨時暫置場，最快四月底才有轉機，但雙北應共同協商備援機制，北市也不應全靠新北，應自己協調出「公用地」暫存土方，不該讓台北市區成「第三世界」景象。

工務局指出，僅部分如人行道更新等小型工程，無法立即現地分類處理，影響出土作業；公運處說，預計清明連假過後可進行候車亭接電工程施作。捷運局則表示，捷運工程的出土土方量多，且大多為可再利用的資源，會優先以土石方交換資源利用方式辦理，市府也成立專案，例如檢討土方的分類內容與規格與中央最新規定一致，以利土方媒合去化，優先在捷運工程各標間進行土方媒合。

北市副發言人葉向媛表示，面對中央土方管理新制，全台各地都面臨土方暫置問題；前副市長就李四川曾代表北市府到行政院會來提出建議，當時也獲得中央允諾要來處理；北市府呼籲中央積極協調處理、建立完善的機制，不要變成中央製造問題、責任丟給地方。

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