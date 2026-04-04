掃墓燒草釀火災 彰化空拍機活逮

彰化縣消防局昨宣布開出首張掃墓引發火災的罰單，消防員依空拍機鎖定位置，查獲引發火災男子。（消防局提供）

清明節掃墓熱季到來，彰化縣消防局昨宣布開出首張掃墓引發火災的罰單；彰化市第一公墓三月二十九日發生火災，消防局利用空拍機鎖定掃墓燒雜草不慎引發火災的六十三歲男子，被循線趕抵現場的消防員當場查獲，所幸火災及時撲滅，消防局依《消防法》開罰，男子將面臨三千元罰鍰。

消防局統計，三月二十一日至四月二日彰化縣共發生三十四件墓地雜草火警。他們加強各墓區巡查執法，還出動空拍機從空中監控。消防人員三月二十九日上午於彰化市岸頭巷第一公墓執行勤務，運用空拍機進行高空監測時，發現墓區有明顯火煙冒出，經精準定位並錄影蒐證，消防員立即趕赴現場，當場攔獲正在引火焚燒雜草的六十三歲男子，並立即撲滅火勢，災情未擴大。

請繼續往下閱讀...

消防局指出，該名男子未經許可引火焚燒墓地雜草，但考量燃燒面積範圍三十平方公尺且即時發現範圍無擴大，因此以違反《消防法》對其開單告發，最高可處三千元罰鍰，以示警惕，這也是清明期間違規燒草開罰首例。

消防局呼籲，清明祭祖應落實「除草不用火」原則，目前已全面啟動無人機空中巡邏，若引火焚燒造成火災致生公共危險，除面臨行政罰鍰外，恐須負起刑事責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法