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    首頁 > 生活

    高美濕地美堤街多處「補丁」 挨批穿「乞丐裝」

    2026/04/04 05:30 記者張軒哲／台中報導
    台中高美濕地「美堤街人本環境及景觀改善工程」，路面多處「補丁」。 （記者張軒哲攝）

    台中高美濕地「美堤街人本環境及景觀改善工程」，路面多處「補丁」。 （記者張軒哲攝）

    高美濕地是台中知名景點，遊客集中於木棧道周邊的美堤街，但去年美堤街開始施工，路面顛簸不平，短短數百公尺出現多處補丁，引起用路人抱怨，大嘆國際景點道路宛如穿上「乞丐裝」；台中市府指出，推動「美堤街人本環境及景觀改善工程」，整體工程預計於七月份完工，請民眾體諒。

    近年藍綠民代皆爭取美堤街整體景觀改造，除了陽光公廁一日舉行開工儀式，目前台電及中華電信已完成纜線下地作業，但路面多處補丁，影響行車與觀瞻，有機車騎士反映很怕「犁田」，汽車駕駛則抱怨顛簸難行。

    議員︰像蜘蛛網顛簸不平 淪國際級笑話景點

    立委蔡其昌表示，前年推動美堤街改善工程，向經濟部及台電公司協調後，也感謝在地議員們監督地方政府配合，希望市府要如期完工，做好施工安全維護。

    台中市議長張清照表示，美堤街為通往高美濕地的重要道路，為避免施工影響道路順暢，應儘量縮短工期，並整合管線單位同步施工，減少多次施工狀況。

    市議員楊典忠表示，去年高美濕地幾乎一整年都有工程單位進出施工，美堤街像蜘蛛網顛簸不平，市府真的把高美濕地當作一個國際觀光景點經營管理，是不可能讓這樣的事情一再的發生，簡直是國際級的笑話景點。

    市府︰推動環境及景觀改善工程 預計7月完工

    台中市府表示，「美堤街人本環境及景觀改善工程」改善範圍自遊客中心至高美路，全長約七三〇公尺，工程總經費為二三九〇萬元，內容包括新設實體人行道、辦理電桿下地、加強植栽綠美化以及道路燙平作業。台電及中華電信已完成纜線下地作業，道路舖面先進行臨時性修復，人行道工程同步施作中，後續將於人行道完工後辦理道路燙平。

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