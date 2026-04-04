台中每年補助30億 公車運量狂跌六都最慘

盧市府八年狂撒二三七億補助台中公車，運量竟大跌四成，運量雪崩六都最慘。（台中市府提供）

議員︰市府8年撒237億 運量竟大跌4成 且駕駛流失、減班脫班

台中市每年補助公車業者近卅億，台中市議員周永鴻指出，盧市府八年來狂撒二三七億補助公車，運量竟大跌四成，運量雪崩六都最慘，甚至陷駕駛流失、減班脫班等惡性循環；台中市長盧秀燕則指出，她上任以來捷運綠線通車、YouBike站從三二五站大幅增到逾一千七百站，民眾使用大眾運具轉換使然。

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盧秀燕︰民眾轉換使用大眾運具

台中市每年補助公車業者近卅億，推「雙十公車」優惠，台中市民搭公車前十公里免費，超過十公里最多收費十元。

但周永鴻指出，根據審計部資料，台中客運載客量從二〇一九年的一．三三億人次，跌至二〇二四年的八二六七．五萬人次，大幅衰退卅八．二〇％，相較台北市減少十六．九九％、新北市九．一九％、桃園市三〇．五六％、台南市卅二．六八％與高雄市廿五．二一％，台中公車運量跌幅六都之最；交通局統計去年載客量再跌到八〇八三萬人次，顯示運量持續惡化。

市府選疫情低谷作基準 稱運量成長

周永鴻指出，但交通局向議會提出的專案報告刻意選用疫情低谷的二〇二一年作為基準，對外宣稱運量「成長七．四九％」，還在企圖玩文字遊戲、美化業績。

日平均5％班次臨時取消或延後

此外，台中市公車駕駛數應為一四二〇名，目前僅有一二六五名，缺額約一成，周永鴻指出，駕駛人力不足下，地方屢反映公車班次減少，據了解，每天平均約有五％的班次臨時取消或延後，民眾屢有公車脫班減班等不到車的困擾。

周永鴻質疑，盧市府自二〇一九年至今，八年來撒了二三七．〇一億補助公車，竟只換來運量大減、駕駛流失、減班脫班等品質。

交通局另指出，包括公車、公共自行車及捷運總運量三年來已成長到一．二億人次，多元大眾運輸使用人口持續增加，目前公車準點率為九十五％，為改善公車業者人力缺口，已兩度調整補助促業者幫司機加薪留人。

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