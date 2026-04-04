修復逾54萬件 新北玩具復活節親子同樂

新北玩具復活節，社會局長李美珍（左）和長輩與小朋友一起玩二手玩具。（記者翁聿煌攝）

新北市社會局結合台灣玩具圖書館協會與民間業者，回收二手玩具，總量突破五十四萬件、兩百八十公噸，三日「玩具愛分享─玩具復活節」系列活動，在新北玩具銀行旗艦店「玩聚窩」現場親子共樂，充滿歡樂聲。

玩具銀行回收二手玩具 分享惜福

社會局長李美珍表示，新北市從二〇一六年創立玩具銀行以來，已回收二百八十公噸玩具，經由玩具銀行專業分類清潔，以及玩具醫生巧手修復，累積讓五十四萬件二手玩具重獲新生，利用行動車帶到偏鄉地區共一千兩百多個據點，免費提供長輩與小朋友玩樂，也有部分透過世界玩具協會轉贈第三世界國家，關懷弱勢兒童。

請繼續往下閱讀...

今年的「玩具復活節」仍以新北玩具銀行旗艦店「玩聚窩」為出發，長者和小朋友一起玩玩具，議員黃淑君也到場參加。

分送千餘據點 免費提供民眾玩樂

台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢強調，二手玩具是最好的媒介，能在孩子成長過程中植入惜福、分享與包容的種籽，今年五至六月展開全台八場次巡迴，及近百場外展服務，詳情歡迎上新北市玩具銀行官網、臉書粉絲專頁，或至台灣玩具圖書館協會官網查詢。

深澳鐵道旁草地 假日辦環保市集

新北市觀光旅遊局今天起在深澳自行車鐵道八斗子站旁的海岸草地，舉辦「鐵道．海．故事」環保市集，在四月四日、五日、十八日、十九日、五月十六日、十七日週末假日，上午十一時至下午五時都有市集，有在地風味的「在地美食」、文創能量的「職人手作」，以及倡導資源循環利用的「拾光寶物（二手商品）」，民眾凡在市集或合作商家消費滿三〇〇元，即可獲得五十元抵用券，每天限量一〇〇份。

為保護海洋資源，市集嚴格落實減塑原則，所有攤位都不主動提供一次性塑膠製品，呼籲民眾自備購物袋及環保餐具。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法