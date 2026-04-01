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    首頁 > 生活

    阿里山茶拉麵 登上星國美食餐廳

    2026/04/01 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    「阿里山青心烏龍茶拉麵」受到新加坡米其林餐廳「瓊榮記」青睞，裝櫃外銷到新加坡。（記者蔡宗勳攝）

    「阿里山青心烏龍茶拉麵」受到新加坡米其林餐廳「瓊榮記」青睞，裝櫃外銷到新加坡。（記者蔡宗勳攝）

    連續多年獲得「米其林指南」推薦的新加坡知名餐飲品牌「瓊榮記」，將嘉義縣番路鄉農會開發的「阿里山青心烏龍茶拉麵」入菜，獲得高度評價，並研發新菜色，雙方擴大合作，昨番路鄉農會舉辦拉麵封櫃啟航儀式，產品跨足海外市場。

    與星知名餐飲品牌瓊榮記合作

    昨嘉義縣長翁章梁、番路鄉農會總幹事趙幸芳、立委蔡易餘、陳冠廷等為農產外銷新加坡封櫃，見證嘉義農產成功進軍新加坡市場。

    「阿里山青心烏龍茶拉麵」由縣府推動的農業品牌「嘉義優鮮」出口貿易公司富淯公司向「瓊榮記」推薦，「瓊榮記」團隊被茶麵自然散發的香氣所吸引，留下深刻印象。

    瓊榮記研發多款在地元素新菜色

    「瓊榮記」主廚研發多款融入在地元素的新菜色，「辣椒蟹肉烏龍茶麵」將星國國菜辣椒螃蟹的濃郁醬汁與茶麵完美結合；「南洋風味乾炒海鮮烏龍茶麵」展現「瓊榮記」拿手的「鑊氣」，獲得饕客高度肯定。

    趙幸芳表示，「阿里山青心烏龍茶拉麵」將阿里山青心烏龍茶，透過特殊製程技術研磨入麵，確保每一口都能嘗到茶葉的甘醇與拉麵的Ｑ彈，能跟新加坡享有盛名的「瓊榮記」合作，代表心血成果被國際市場看見。

    翁章梁說，「嘉義優鮮」已有十六項產品成功銷往日本，在新加坡與實體通路商合作推廣，番路鄉農會生產的拉麵整櫃輸出國外，具有重大意義，未來將持續尋求與進口商及通路方合作，讓嘉義優鮮產品穩定外銷至海外市場。

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