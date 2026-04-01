台西光電回饋金 綠營籲半數留當地

台西離島新興發電廠是全國最大地面式太陽光電場，每年約超過兩億元光電回饋金，民進黨雲林縣議員顏嘉葦與第五選區議員參選人郭佩瑄昨天召開記者會，質疑縣府把回饋金「暗槓」用在台西不到一成，要求回饋金至少一半留在台西，並制訂綠能回饋金自治條例。

雲林縣府回應表示，依「光電回饋金撥付作業要點」，這筆回饋金五十％撥付給彰化縣及雲林縣政府，並以案場所在地鄰近鄉鎮為優先回饋對象，縣府依「雲林離島工業區太陽光電開發案電價競標回饋金分配計畫」明定回饋金將用於台西等八個沿海鄉鎮，該分配計畫已獲經濟部核定同意。

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顏嘉葦指出，新興發電廠是台西的金雞母，電廠每年約有兩億元的回饋金應取之台西用之海口，縣府至少要留一半在台西做為地方發展、社會福利用，其他也應分給鄰近鄉鎮，另每筆回饋金使用都要公開透明，最重要是制訂綠能回饋金自治條例，把回饋金制度化。

郭佩瑄補充說，依據再生能源發展條例規定，光電設施設置的地方優先照顧，回饋金的宗旨就是要回到地方，照顧在地鄉親，促進永續發展，要「縣長還錢來」不是要挑起對立，是要把方向導正，回饋金回到地方才是正本清源。

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