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    首頁 > 生活

    雲林天鵝湖嘉年華 週五豎8米高天鵝

    2026/04/01 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林天鵝湖嘉年華活動打造的3米高天鵝裝置藝術亮相。（記者黃淑莉攝）

    雲林天鵝湖嘉年華活動打造的3米高天鵝裝置藝術亮相。（記者黃淑莉攝）

    雲林天鵝湖嘉年華本週五登場，縣府將在口湖鄉椬梧滯洪池湖面上設立八米高的巨型天鵝地景藝術，也在高鐵雲林站、斗六車站及口湖鄉公所前設置三米高的天鵝藝術裝置，活動期間每日提供一千份鵝肉料理試吃，還有精彩活動，縣府邀請全國民眾兒童節連假來雲林吃喝玩樂。

    每日提供千份鵝肉料理試吃

    雲林是全國養鵝重鎮，口湖椬梧滯洪池擁有美麗的環湖步道，有小日月潭美譽，鰻魚、台灣鯛、文蛤、蝦子、烏魚子都是口湖優質水產，縣長張麗善表示，期盼透過天鵝湖嘉年華及台六十一線幸福公路的便利，帶動雲林沿海觀光及推廣在地農特產。

    縣府農業處長魏勝德指出，縣府在椬梧滯洪湖面打造一座八米高的巨型天鵝地景藝術，搭配藍天白雲及湖景將成為最美、最萌的打卡地標，活動內容也很精彩，有唱跳秀、魔術、泡泡秀等互動表演，還有氣墊遊樂區、DIY手作、球池樂園、生態導覽及免費天鵝船體驗。

    張麗善說，活動期間現場每天有一千份鵝肉料理免費品嘗，讓大家感受雲林鵝肉的好滋味，另每日發送一千五百份的百元「鵝樂券」，可以購物抵用，且在活動期間的假日現場市集消費即可參加「消費集點抽獎」，天天抽出好禮。

    假日高鐵雲林、嘉義站有接駁車

    農業處表示，配合活動三日至六日及十一、十二日，上午九時卅分起在高鐵雲林站、嘉義站提供接駁車，每半小時發車到活動現場，另口湖遊客中心、金湖萬善爺也有接駁車，每十分鐘一班次。

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