冬雨75年新低 台南上半年供水無虞

農田水利署已在台南楠西區照興社區興建3座蓄水池。（記者劉婉君攝）

整田期已結束 農業供灌沒問題 民生、工業用水穩定供應

去年十二月迄今南部地區降雨量少，創七十五年來最低，不到往年平均值的二成，影響台南楠西梅嶺的青梅產量銳減，爭取納入農業天然災害救助。農業部農田水利署規劃擴大系統性灌溉設施，必要時也會啟動水車載水，評估上半年曾文—烏山頭水庫嘉南灌區的農業供灌沒有問題，民生與工業用水六月底前也可穩定供應。

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500噸大型調蓄池發揮功能 將推廣

立委郭國文邀請農水署署長蔡昇甫、經濟部水利署副署長黃宏莆、農糧署南區分署長賴明陽出席楠西區「大山城擴大灌區計畫、楠西梅嶺青梅災損輔導座談會」。蔡昇甫指出，農水署去年在照興社區已完成三座五百噸的大型調蓄池，面對旱象時發揮非常大的功能，今年還會再完成五座分別為三百及五百噸的調蓄池，未來也會在其他缺水地區推展。

調蓄池取用山區的坑溝等水源，蔡昇甫說，在農水署與水利署合作下，以及農塘、調蓄池、田間管路灌溉設施等發揮效果，上半年水情在農業用水沒有問題，如果旱象持續下去，也會以水車從虎頭埤水庫載水後，存放在適當地點供果農取用。

曾文南化聯通管 提升供水韌性

而台南每日民生及工業用水約需一百萬噸，曾文及烏山頭水庫至昨天合計蓄水率為二九．一二％，南化水庫蓄水率四三．〇二％。黃宏莆表示，南部整體水情仍在掌控中，曾文及烏山頭水庫系統蓄水量還算可以，農業用水量最大的整田期已經結束，在農業及民生、工業用水互相節水下，曾文南化聯通管也提升供水韌性，六月底前民生及工業可穩定供水，但仍呼籲民眾節約用水。

缺水 楠西梅嶺青梅產量剩2成

對於梅嶺青梅因缺水，產量剩約二成，郭國文希望透過擴大灌區穩定供水，並以天然災害救助減少農民損失。

賴明陽說，前天現勘後發現青梅減產明顯，已建議南市農業局提報天然災害救助，雖然梅嶺原林地變更農牧用地的程序尚未完成，將以專案處理，最慢下週公告，但因各果園減產的情形有區域性差異，救助與否仍須視實際勘查結果核定。

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