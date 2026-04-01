投入6億 高市新蓋5座滯洪池

仁武區八卦滯洪池施工中。（記者陳文嬋攝）

高雄市今年將投入六億元，打造鳳山區八德等五座滯洪池，並擴充岡山區二座滯洪池容量，增加滯洪量六十五萬噸，總計全市三十一座滯洪量達五七八萬噸。

高雄現有二十六座滯洪池，滯洪量共五一三萬噸，水利局今年將再投入六億元，打造八德、十九灣、夢裡、八卦、慈惠等五座滯洪池，並擴充岡山區劉厝、白米滯洪池容量工程，合計增加滯洪量六十五萬噸。

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其中以仁武區新增四座滯洪池最多，包括夢裡、八卦、十九灣及慈惠滯洪池，改善曹公新圳、後勁溪排水系統；其中十九灣滯洪池預計七月完工，滯洪量十九．五萬噸，今年汛期可發揮滯洪功能，有效降低曹公新圳洪水位，改善灣內、八卦一帶溢淹情形。

八卦滯洪池預計八月完工，滯洪量五萬噸，提升八德一路、八德西路、五和路一帶排水效能，改善地方積淹水情形；夢裡滯洪池預計五月完工，滯洪量一．六五萬噸，收納周邊坡地逕流，減緩曹公新圳洪峰負擔，並營造環湖步道，串聯果嶺自然公園、澄清湖、雙湖公園。

此外，鳳山區八德滯洪池預計十月完工，滯洪量四．七萬噸，提升建國路一帶的排水能力，改善周邊積淹水情形，兼具景觀與休憩功能，成為休閒好去處；岡山區白米及劉厝滯洪池擴充容量預計四月完工，將增加二十九．五萬噸滯洪量，強化典寶溪排水系統，提升區域防洪韌性。

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